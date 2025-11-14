Gyógyszerkrízis fenyeget Ukrajnában: az országos havi készlet ötöde megsemmisült
A kár nagyságrendjére még nem volt példa a háború kezdete óta. Az Optima-Pharma becslése szerint a vállalat mintegy 100 millió dolláros veszteséget szenvedett el, ami a cég éves forgalmának mintegy 5 százaléka. A tűzvonalba került raktárban nemcsak gyógyszerek, hanem az ukrán gyógyszerellátás működéséhez kulcsfontosságú adatbázisok is megsemmisültek.
Ezek tartalmazták a szállítási útvonalakat, a patikák igényeit, valamint a gyártókkal kötött szerződések részleteit, vagyis azt az informatikai infrastruktúrát, amely az egész gyógyszerelosztó hálózatot működtette. Az Optima-Pharma – amely 43 százalékos piaci részesedésével a legnagyobb ukrán gyógyszerdisztribútor – a támadást követően ideiglenesen felfüggesztette a gyógyszerek beszállítását kijevi és környékbeli raktáraiba. Ihor Hucal, a cég vezérigazgatója elmondta, hogy a regionális raktárakból továbbra is folyik az ellátás, de ez legfeljebb a fővárosi igények egy részét képes fedezni. A vállalat már dolgozik a gyógyszerek logisztikai áramlásának újraindításán, de a kiesett kapacitás teljes pótlása időbe telik.
Az ukrán gyógyszerellátás két legnagyobb szereplője
Az ukrán gyógyszer-nagykereskedelem szinte teljes egészében két szereplő kezében van:
- az Optima-Pharma mellett
- a BaDM uralja a piacot,
- a kettő együtt az ország disztribúciós piacának mintegy 85 százalékát kontrollálja.
- A két cég között évek óta éles verseny zajlik,
- ugyanakkor a versenyhatóság (AMKU) nemrég mindkettőt rekordösszegű – több mint 2,4 milliárd hrivnyás (19,2 milliárd forintos) – bírsággal sújtotta az árak összehangolása miatt.
- A döntés ellen az Optima-Pharma még fellebbez, de a mostani események után a bírság kifizetése, a háborús károk és az újrakezdés együtt súlyos pénzügyi helyzetbe hozta a céget.
A piac rövid távon meginog, de nem omlik össze
A piaci szereplők szerint a támadás nem okoz összeomlást, de átmeneti zavarokra mindenképp fel kell készülni. Dmitro Babenko, a BaDM megbízott vezérigazgatója szerint a vállalat már most növekvő keresletet tapasztalt Kijevben és környékén, és igyekszik megemelni a szállítási kapacitást, hogy ellensúlyozza a kiesést.
Két-három nehéz hétre számítok, de nem lesz katasztrófa. A piac képes lesz alkalmazkodni
– jelentette ki.
A gyártók oldaláról is óvatos optimizmus tapasztalható. Olekszandr Csumak, az InterСhem gyógyszergyártó vállalat képviselője szerint a piacon még mindig nagy mennyiségű késztermék található, ám a feltöltés üteme a következő hetekben lelassulhat.
Ez egy jelentős logisztikai és pénzügyi kihívás, de nem vezet összeomláshoz. A piaci készletek elegendőek néhány hétre
– mondta.
A készletek korlátozva, az ellátási láncok újratervezés alatt
A gyógyszertárak azonban már korántsem ilyen optimisták. Julija Klimenyuk, a „911” gyógyszertárlánc ügyvezetője, arra figyelmeztetett, hogy a támadás következményei főként az ország keleti és frontközeli térségeiben lesznek érzékelhetők.
Március óta állami szabályozás korlátozza a patikák készletnagyságát, így a tartalékok nem elegendők egy ilyen helyzetre
– hangsúlyozta.
A piaci elemzők ugyanakkor kiemelik: a gyógyszerhiány inkább a ritkábban keresett, speciális készítményeknél várható, a legnépszerűbb gyógyszerekből valószínűleg nem alakul ki hiány. Az ukrán kormányzati források is ezt erősítették meg, hozzátéve, hogy az ország gyógyszerkészlete még mindig jelentős: az állami és piaci raktárakban együtt mintegy 8 milliárd hrivnya (64,1 milliárd forint) értékű árukészlet van.
A biztosítás a háborús gazdaság Achilles-sarka
A legnagyobb kockázatot jelenleg azonban a biztosítási fedezet hiánya jelenti.
A háborús övezetben működő nagyvállalatok többsége nem tudja biztosítani létesítményeit, a biztosítók ugyanis vis maior helyzetre hivatkozva megtagadják a kártérítést.
A BaDM példája is azt mutatja, hogy 2022-ben a megsemmisült raktáraik után nem kaptak kártérítést, mivel a háború elháríthatatlan külső oknak számított. Bár Kijevben elvileg lehetséges biztosítást kötni, egyelőre nem tudni, az Optima-Pharma raktára rendelkezett-e ilyen védelemmel.
A piaci versenytársak szerint a veszteségek egy részét a disztribútor a gyártókkal közösen próbálhatja mérsékelni, például a korábbi tartozások elengedésével vagy kedvezményes beszállításokkal. A háború korábbi szakaszában a BaDM így tudta kompenzálni a veszteségeinek mintegy 60 százalékát.
A gyártóknak nagyobb a mozgásterük, ők részben képesek lehetnek enyhíteni a disztribútorok kárát
– mondta Babenko.
A veszteségek politikai dimenziója
Az Optima-Pharma gazdasági mutatói ugyanakkor erősek:
- a vállalat 2023-ban 3,7 milliárd hrivnya (29,6 milliárd forint),
- 2024-ben pedig 3,6 milliárd hrivnya (28,8 milliárd forint) nettó nyereséget ért el.
- Ebből a cég vélhetően képes lesz fedezni a háborús károkat és akár a versenyhatósági bírságot is.
Ugyanakkor több szakértő nem zárja ki, hogy
a cég által hivatkozott 100 millió dolláros kárösszeg részben stratégiai kommunikációs célokat is szolgálhat: például az AMKU-bírság mérséklésére vagy felfüggesztésére tett jogi érvelést erősítheti.
Összességében a kijevi raktár megsemmisülése átmenetileg befolyásolja az ellátási lánc működését, de a vállalatok és a hatóságok célja a piaci stabilitás mielőbbi helyreállítása. A gazdasági hatások pontos mértéke azonban csak a következő hónapokban lesz számszerűsíthető.