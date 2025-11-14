Deviza
orosz-ukrán háború
gyógyszerpiac
Ukrajna
gyógyszerellátás

Gyógyszerkrízis fenyeget Ukrajnában: az országos havi készlet ötöde megsemmisült

Október végén a kijevi régiót ért orosz támadás során megsemmisült az Optima-Pharma, az ország egyik legnagyobb gyógyszer-nagykereskedőjének központi raktára, amelyben az ország havi gyógyszerkészletének mintegy 20 százalékát tárolták. Az ukrán gyógyszerellátás helyreállítása, a logisztikai lánc újraszervezése hosszú időt vehet igénybe.
Bujdosó Ivett
2025.11.14, 05:55

A kár nagyságrendjére még nem volt példa a háború kezdete óta. Az Optima-Pharma becslése szerint a vállalat mintegy 100 millió dolláros veszteséget szenvedett el, ami a cég éves forgalmának mintegy 5 százaléka. A tűzvonalba került raktárban nemcsak gyógyszerek, hanem az ukrán gyógyszerellátás működéséhez kulcsfontosságú adatbázisok is megsemmisültek. 

ukrán gyógyszerellátás gyógyszertár Kijev
Gyógyszertár Kijevben – az ukrán gyógyszerellátás súlyos károkat szenvedett az orosz támadások miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezek tartalmazták a szállítási útvonalakat, a patikák igényeit, valamint a gyártókkal kötött szerződések részleteit, vagyis azt az informatikai infrastruktúrát, amely az egész gyógyszerelosztó hálózatot működtette. Az Optima-Pharma – amely 43 százalékos piaci részesedésével a legnagyobb ukrán gyógyszerdisztribútor – a támadást követően ideiglenesen felfüggesztette a gyógyszerek beszállítását kijevi és környékbeli raktáraiba. Ihor Hucal, a cég vezérigazgatója elmondta, hogy a regionális raktárakból továbbra is folyik az ellátás, de ez legfeljebb a fővárosi igények egy részét képes fedezni. A vállalat már dolgozik a gyógyszerek logisztikai áramlásának újraindításán, de a kiesett kapacitás teljes pótlása időbe telik.

Az ukrán gyógyszerellátás két legnagyobb szereplője

Az ukrán gyógyszer-nagykereskedelem szinte teljes egészében két szereplő kezében van: 

  • az Optima-Pharma mellett 
  • a BaDM uralja a piacot, 
  • a kettő együtt az ország disztribúciós piacának mintegy 85 százalékát kontrollálja. 
  • A két cég között évek óta éles verseny zajlik, 
  • ugyanakkor a versenyhatóság (AMKU) nemrég mindkettőt rekordösszegű – több mint 2,4 milliárd hrivnyás (19,2 milliárd forintos) – bírsággal sújtotta az árak összehangolása miatt. 
  • A döntés ellen az Optima-Pharma még fellebbez, de a mostani események után a bírság kifizetése, a háborús károk és az újrakezdés együtt súlyos pénzügyi helyzetbe hozta a céget.

A piac rövid távon meginog, de nem omlik össze

A piaci szereplők szerint a támadás nem okoz összeomlást, de átmeneti zavarokra mindenképp fel kell készülni. Dmitro Babenko, a BaDM megbízott vezérigazgatója szerint a vállalat már most növekvő keresletet tapasztalt Kijevben és környékén, és igyekszik megemelni a szállítási kapacitást, hogy ellensúlyozza a kiesést. 

Két-három nehéz hétre számítok, de nem lesz katasztrófa. A piac képes lesz alkalmazkodni

– jelentette ki.

A gyártók oldaláról is óvatos optimizmus tapasztalható. Olekszandr Csumak, az InterСhem gyógyszergyártó vállalat képviselője szerint a piacon még mindig nagy mennyiségű késztermék található, ám a feltöltés üteme a következő hetekben lelassulhat. 

Ez egy jelentős logisztikai és pénzügyi kihívás, de nem vezet összeomláshoz. A piaci készletek elegendőek néhány hétre 

– mondta.

A készletek korlátozva, az ellátási láncok újratervezés alatt 

A gyógyszertárak azonban már korántsem ilyen optimisták. Julija Klimenyuk, a „911” gyógyszertárlánc ügyvezetője, arra figyelmeztetett, hogy a támadás következményei főként az ország keleti és frontközeli térségeiben lesznek érzékelhetők. 

Március óta állami szabályozás korlátozza a patikák készletnagyságát, így a tartalékok nem elegendők egy ilyen helyzetre

– hangsúlyozta.

A piaci elemzők ugyanakkor kiemelik: a gyógyszerhiány inkább a ritkábban keresett, speciális készítményeknél várható, a legnépszerűbb gyógyszerekből valószínűleg nem alakul ki hiány. Az ukrán kormányzati források is ezt erősítették meg, hozzátéve, hogy az ország gyógyszerkészlete még mindig jelentős: az állami és piaci raktárakban együtt mintegy 8 milliárd hrivnya (64,1 milliárd forint) értékű árukészlet van. 

A biztosítás a háborús gazdaság Achilles-sarka

A legnagyobb kockázatot jelenleg azonban a biztosítási fedezet hiánya jelenti. 

A háborús övezetben működő nagyvállalatok többsége nem tudja biztosítani létesítményeit, a biztosítók ugyanis vis maior helyzetre hivatkozva megtagadják a kártérítést. 

A BaDM példája is azt mutatja, hogy 2022-ben a megsemmisült raktáraik után nem kaptak kártérítést, mivel a háború elháríthatatlan külső oknak számított. Bár Kijevben elvileg lehetséges biztosítást kötni, egyelőre nem tudni, az Optima-Pharma raktára rendelkezett-e ilyen védelemmel.  

A piaci versenytársak szerint a veszteségek egy részét a disztribútor a gyártókkal közösen próbálhatja mérsékelni, például a korábbi tartozások elengedésével vagy kedvezményes beszállításokkal. A háború korábbi szakaszában a BaDM így tudta kompenzálni a veszteségeinek mintegy 60 százalékát. 

A gyártóknak nagyobb a mozgásterük, ők részben képesek lehetnek enyhíteni a disztribútorok kárát

– mondta Babenko.

A veszteségek politikai dimenziója

Az Optima-Pharma gazdasági mutatói ugyanakkor erősek: 

  • a vállalat 2023-ban 3,7 milliárd hrivnya (29,6 milliárd forint), 
  • 2024-ben pedig 3,6 milliárd hrivnya (28,8 milliárd forint) nettó nyereséget ért el. 
  • Ebből a cég vélhetően képes lesz fedezni a háborús károkat és akár a versenyhatósági bírságot is. 

Ugyanakkor több szakértő nem zárja ki, hogy 

a cég által hivatkozott 100 millió dolláros kárösszeg részben stratégiai kommunikációs célokat is szolgálhat: például az AMKU-bírság mérséklésére vagy felfüggesztésére tett jogi érvelést erősítheti.

Összességében a kijevi raktár megsemmisülése átmenetileg befolyásolja az ellátási lánc működését, de a vállalatok és a hatóságok célja a piaci stabilitás mielőbbi helyreállítása. A gazdasági hatások pontos mértéke azonban csak a következő hónapokban lesz számszerűsíthető.

 

