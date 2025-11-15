Sorban robbannak az ukrán sínek, vonatok, állomások, a Sahed drónok már az egyes mozdonyokat is célba veszik

Oroszország teljes körű inváziója óta egyetlen polgári repülőtér sem működik, ezért a legtöbb ukrán lakos – beleértve a látogató világvezetőket is – vonattal utazik be és ki az országból — közölte a Guardian. Az oroszok előszeretettel támadják az ukrán energiainfrastruktúrát, és sorra került a vasút is. Oleksiy Kuleba infrastuktúráért felelős miniszterelnök-helyettes szerint csak idén egymilliárd dollárnyi kárt okoztak az orosz támadók az ukrán vasúti hálózatban, és az elmúlt három hónapban a támadások száma megháromszorozódott.

Az ukrán háború sújtotta területeken a vasutak és közutak elfoglalása stratégiai feladat mindkét harcoló félnek. / Fotó: NurPhoto via AFP

Nem csak a támadások száma szaporodott meg, az oroszok alkalmazta módszerek is tökéletesedtek – mondta Olekszandr Pertsovszkij, az ukrán állami vasúttársaság, az Ukrzaliznycija vezetője.

Most, hogy nagyon pontos Sahid drónjaik vannak, akár egyes mozdonyokat is célba tudnak venni.

Megkezdődtek a hálózat jobb védelmét célzó erőfeszítések, többek között a vonatok dróncsapások elleni elektronikus rendszerekkel való felszerelése és a vasúti személyzet köréből speciális légvédelmi csapatok felállítása.

A vasút kulcsfontosságú: ezen zajlik az ukrán teherforgalom 63 százaléka – beleértve a gabonaszállításokat – és a személyforgalom 37 százaléka, és a külföldi katonai segítség is gyakran vonaton érkezik.

Lozova vasútállomása és a környék vasúti hálózata is megrongálódott

Az év elején a harkivi régióban található Lozova állomás főépülete súlyosan megrongálódott egy dróncsapás következtében. Más támadások a síneket rongálták meg. A támadások ellenére az utasok továbbra is sorban állnak a jegyekért, és felszállnak a vonatokra, hogy eljussanak az ország különböző pontjaira a Guardian jelentése szerint.

Vasúti gócpont és Harkiv szerkezete

Az ukrán oldalról még nem ismerték el, amit az orosz védelmi minisztérium bejelentett: a „Zapad” (magyarul „nyugat”) csoport harcosai ellenőrzésük alá vonták Kupjanszk keleti részét – adta hírül a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.