Sorban robbannak az ukrán sínek, vonatok, állomások, a Sahed drónok már az egyes mozdonyokat is célba veszik
Oroszország teljes körű inváziója óta egyetlen polgári repülőtér sem működik, ezért a legtöbb ukrán lakos – beleértve a látogató világvezetőket is – vonattal utazik be és ki az országból — közölte a Guardian. Az oroszok előszeretettel támadják az ukrán energiainfrastruktúrát, és sorra került a vasút is. Oleksiy Kuleba infrastuktúráért felelős miniszterelnök-helyettes szerint csak idén egymilliárd dollárnyi kárt okoztak az orosz támadók az ukrán vasúti hálózatban, és az elmúlt három hónapban a támadások száma megháromszorozódott.
Nem csak a támadások száma szaporodott meg, az oroszok alkalmazta módszerek is tökéletesedtek – mondta Olekszandr Pertsovszkij, az ukrán állami vasúttársaság, az Ukrzaliznycija vezetője.
Most, hogy nagyon pontos Sahid drónjaik vannak, akár egyes mozdonyokat is célba tudnak venni.
Megkezdődtek a hálózat jobb védelmét célzó erőfeszítések, többek között a vonatok dróncsapások elleni elektronikus rendszerekkel való felszerelése és a vasúti személyzet köréből speciális légvédelmi csapatok felállítása.
A vasút kulcsfontosságú: ezen zajlik az ukrán teherforgalom 63 százaléka – beleértve a gabonaszállításokat – és a személyforgalom 37 százaléka, és a külföldi katonai segítség is gyakran vonaton érkezik.
Lozova vasútállomása és a környék vasúti hálózata is megrongálódott
Az év elején a harkivi régióban található Lozova állomás főépülete súlyosan megrongálódott egy dróncsapás következtében. Más támadások a síneket rongálták meg. A támadások ellenére az utasok továbbra is sorban állnak a jegyekért, és felszállnak a vonatokra, hogy eljussanak az ország különböző pontjaira a Guardian jelentése szerint.
Vasúti gócpont és Harkiv szerkezete
Az ukrán oldalról még nem ismerték el, amit az orosz védelmi minisztérium bejelentett: a „Zapad” (magyarul „nyugat”) csoport harcosai ellenőrzésük alá vonták Kupjanszk keleti részét – adta hírül a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.
„A harkivi régióban található Kupjanszk település környékén az orosz 6. hadtest rohamcsapatai folytatták a bekerített ellenséges csoport megsemmisítését. A város keleti részét teljesen felszabadították” – áll a jelentésben.
Ukrán kézről orosz kézre kerülő területek
A minisztérium szerint az ukrán fegyveres erők sikertelenül kíséreltek meg támadást indítani Kupjanszk-Vuzlovij déli részén, hogy a bekerített egységek felmentésére siessenek. Az ellenség akár 60 katonát, öt páncélozott harcjárművet, egy ellenütegradart, három elektronikus hadviselési állomást és öt pickup teherautót is elveszíthetett. Az FPV (First Person View) drónok üzemeltetői öt ukrán gyalogos harcjárművet semmisítettek meg a külvárosokban.
Október végére az orosz „Zapad” egység elfoglalta az Oszkol folyón átívelő átkelőhelyet, és bekerítette a várost, ahol jelenleg körülbelül ötezer ukrán katona tartózkodik.