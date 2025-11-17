Ekkora fordulat: az ukrán menekültek egyre ellenségesebb fogadtatásra találnak – Lengyelországban
Európa többi részéhez hasonlóan Lengyelországban is egyre erősödik az ukrán menekültekkel szembeni gyűlölet és ellenérzés, pedig az ország munkaerőpiaca sokat profitált a szomszédból érkezettekből, és a különböző kormányzatok az orosz invázió kezdete óta Kijev legelkötelezettebb támogatói közé tartoznak.
A hangulat változását tökéletesen mutatják a statisztikák: a CBOS közvélemény-kutató felméréseinek eredménye szerint
a háború elején a lengyelek 94 százaléka támogatta az ukránok befogadását, a múlt hónapban már csak 48 százalékuk,
és a megkérdezettek fele úgy gondolja, hogy az érkezőknek nyújtott állami támogatás túlságosan nagyvonalú.
A lengyel gazdaság állapota nem magyarázza az ellenséges hangulatot: az ország bekerült azon húsz nemzet exkluzív csoportjába, amelyek gazdaságának értéke elérte az ezermilliárd dollárt. Igaz, a jó hírrel szinte egy időben a leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról az ország hosszú távú devizaadósság-besorolásának kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt a folyamatosan romló lengyel közfinanszírozási helyzettel indokolta a lépést.
A foglalkoztatási helyzet sem romlik, a munkanélküliségi ráta a PAP lengyel hírügynökség jelentése szerint októberben is maradt a szeptemberi 5,6 százalékon, bár az állás nélküliek száma 2200 fővel, 868 300-ra emelkedett a múlt hónapban a 36,5 millió lakosú országban.
Változik a politikai hangulat Lengyelországban
A számok mellett a politikai változások is mutatják, hogy más már a helyzet, mint 2022-ben. Az újonnan megválasztott elnök, Karol Nawrocki feltételekhez köti Ukrajna támogatását, szkeptikus az ország NATO- és európai uniós tagságával kapcsolatban, és megvétózta az ukrán menekültek megsegítéséről szóló törvényjavaslatot.
A Donald Tusk vezette kormány is inkább Lengyelország védelmére összpontosít, a GDP arányában minden más NATO-tagnál többet költ erre a célra. Az ország rekordösszegben ad el hadianyagot is külföldre, a legnagyobb importőr pedig éppen Ukrajna.
A lengyel gazdák régóta keményebbek, többször lezárták az ukrán agrártermékek elől a határt, és Varsót Magyarországgal és Szlovákiával együtt elkötelezettségi eljárás fenyegeti az importtilalom miatt.
Ukrán menekültek védelmi státuszban
Az Európai Bizottság oldala szerint jelenleg mintegy egymillió ukrán menekült él ideiglenes védelmi státusz alatt Lengyelországban, és követték őket a vállalkozások és az otthon megszokott és népszerű márkák is, mint például a hagyományos meggylikőrt népszerűsítő Piana Vyshnia (magyarul: Részeg Meggy) bárlánc és a Lviv Croissant.
A menekültek nagyban hozzájárultak a lengyel gazdasághoz: a Lengyel Fejlesztési Bank márciusban kiadott becslése szerint
2,4 százalékkal járultak hozzá a GDP-hez.
Nem ingyenélők: a párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2024-es jelentése szerint 78 százalékuk rendelkezett munkaviszonnyal – ez magasabb arány, mint bármely másik tagállamban.
„Az ukrán migránsoknak köszönhetően pótolni tudtuk a hatalmas demográfiai csökkenés okozta munkaerőhiányt” – nyilatkozta a Bloombergnek Jan Brzozowski, a krakkói Jagelló Egyetem mellett működő Európai Kutatások Intézetének közgazdásza.
Arra is figyelmeztetett, hogy nem szabad természetesnek venni az ukránok jelenlétét. „Nem feltétlenül kényszerülnek Lengyelországban maradni, költözhetnek Németországba, Franciaországba vagy más EU-országokba. A velük szembeni negatív hozzáállásnak is szerepe lesz a döntésükben” – hangsúlyozta.
Az egyre ellenségesebb közhangulat döntő érv lehet. A lengyel rendőrségnél
- tavaly 651 ukránok elleni atrocitást jelentettek,
- és 477-et 2025 első kilenc hónapjában,
a helyzet tehát egyértelműen romlik.