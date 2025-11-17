Ekkora fordulat: az ukrán menekültek egyre ellenségesebb fogadtatásra találnak – Lengyelországban

Európa többi részéhez hasonlóan Lengyelországban is egyre erősödik az ukrán menekültekkel szembeni gyűlölet és ellenérzés, pedig az ország munkaerőpiaca sokat profitált a szomszédból érkezettekből, és a különböző kormányzatok az orosz invázió kezdete óta Kijev legelkötelezettebb támogatói közé tartoznak.

Az ukrán menekültek közül egymillióan vannak védett státuszban Lengyelországban / Fotó: NurPhoto via AFP

A hangulat változását tökéletesen mutatják a statisztikák: a CBOS közvélemény-kutató felméréseinek eredménye szerint

a háború elején a lengyelek 94 százaléka támogatta az ukránok befogadását, a múlt hónapban már csak 48 százalékuk,

és a megkérdezettek fele úgy gondolja, hogy az érkezőknek nyújtott állami támogatás túlságosan nagyvonalú.

A lengyel gazdaság állapota nem magyarázza az ellenséges hangulatot: az ország bekerült azon húsz nemzet exkluzív csoportjába, amelyek gazdaságának értéke elérte az ezermilliárd dollárt. Igaz, a jó hírrel szinte egy időben a leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról az ország hosszú távú devizaadósság-besorolásának kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt a folyamatosan romló lengyel közfinanszírozási helyzettel indokolta a lépést.

A foglalkoztatási helyzet sem romlik, a munkanélküliségi ráta a PAP lengyel hírügynökség jelentése szerint októberben is maradt a szeptemberi 5,6 százalékon, bár az állás nélküliek száma 2200 fővel, 868 300-ra emelkedett a múlt hónapban a 36,5 millió lakosú országban.

Változik a politikai hangulat Lengyelországban

A számok mellett a politikai változások is mutatják, hogy más már a helyzet, mint 2022-ben. Az újonnan megválasztott elnök, Karol Nawrocki feltételekhez köti Ukrajna támogatását, szkeptikus az ország NATO- és európai uniós tagságával kapcsolatban, és megvétózta az ukrán menekültek megsegítéséről szóló törvényjavaslatot.

A menekültekkel együtt jöttek vállalkozások és a népszerű hazai márkák, például a hagyományos meggylikőr / Fotó: AFP

A Donald Tusk vezette kormány is inkább Lengyelország védelmére összpontosít, a GDP arányában minden más NATO-tagnál többet költ erre a célra. Az ország rekordösszegben ad el hadianyagot is külföldre, a legnagyobb importőr pedig éppen Ukrajna.