Terméskilátások Ukrajnában: mennyiségi gond nincs, minőségi annál inkább

A késői kultúrák – elsősorban a kukorica – betakarítása több régióban elhúzódik, részben a tartós csapadék és a magas szemnedvesség miatt, ami a szárítókapacitásokra is extra terhet ró. A logisztikát továbbra is nehezítik az orosz támadások okozta vasúti kiesések, miközben az export új európai szabályokhoz és kvótákhoz igazodik. Mindezek ellenére az ukrán mezőgazdaság teljesítménye a korábbi pesszimista várakozásoknál kedvezőbb: a jelek szerint a 2025-ös szezon termésmennyisége összességében nem marad el a tavalyitól, és néhány kultúra esetében még minimális javulás is várható.

Ukrán mezőgazdaság: a mennyiséggel nincs gond, a minőséggel viszont annál inkább / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ukrán agrártárca előzetes becslése szerint

a teljes gabona- és olajosmag-termés idén elérheti a 79-80 millió tonnát, ami mintegy 6 százalékkal haladja meg a tavalyi szintet.

A gabonafélék esetében 59 millió tonnára számítanak, ami hárommillió tonnával több a 2024-es adatnál.

A korai gabonákat már teljes egészében betakarították: a búzatermés 22,8 millió tonnára, az árpáé 5,3 millió tonnára tehető.

A kukorica jelenlegi hozama körülbelül 14 millió tonna, de a kampány végére várhatóan legalább megduplázódik, hiszen az esős ősz miatt a betakarítás sok helyen jelentősen megcsúszott.

A frissített előrejelzések összhangban vannak azokkal a becslésekkel is, amelyeket az ukrán jegybank november elején tett közzé: 61,5 millió tonnára emelték a teljes gabonatermésre vonatkozó prognózist.

Az olajos magvak közül a repcét már learatták – 3,3 millió tonna került a tárolókba –,

a napraforgó esetében a készültség szintje 90 százalék, a jelenlegi termésmennyiség 8,7 millió tonna.

A szója esetében körülbelül 4,3 millió tonnánál jár a betakarítás,

a cukorrépa pedig 7,9 millió tonnánál tart.

Mit mutatnak a független elemzők számai?

A szakmai szervezetek saját számításai lényegében megerősítik a minisztérium előrejelzését. Az Ukrán Agrárgazdasági Klub elemzői szerint

a gabona- és olajosmag-termés összesen 78,3 millió tonna lehet, ami

1 százalékkal haladja meg a tavalyi mutatót, és mindössze

1 százalékkal marad el az elmúlt három év átlagától.

A gabonafélék hozama stabil, sőt a kukorica ismét nagyobb területen került a földekbe, mivel a tengeri exportútvonalak részleges helyreállítása visszaadta a termelők bizalmát. Az olajos magoknál ugyanakkor visszaesés látható, főképp a szója esetében, amely tavaly rekordévet zárt. Ezeket az előrejelzéseket támasztja alá a Reuters októberi jelentése is, amely szerint Ukrajna tovább bővítette az őszi búza vetésterületét, részben az exportkilátások javulása miatt.