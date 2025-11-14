Ukrán maffiaügyek: ezer hrivnya alaptőkével bejegyzett bútorcég tette le a súlyos összegű óvadékot az ukrán korrupciós botrány két pénzmosójáért - így tüntetik majd el a tanúkat?
Az újonnan létrehozott, ezer hrivnya jegyzett tőkéjű, ukrán „Vangar” vállalat 37 millió hrivnyás (több mint 290 millió forintos) óvadékot tett le a NABU „Midász” műveletében részt vevő két gyanúsítottért – Leszja Usztimenkóért és Ljudmila Zorináért, akik valószínűleg pénzmosással foglalkozó háttéralkalmazottak voltak — írja a zn.ua hírportál.
Az újságírók bűnüldöző szervektől származó forrásokból megtudták, hogy november 13-án a Vangar Kft. 25 millió hrivnyát fizetett Usztimenkónak és 12 millió hrivnyát Zorinának. Kiderült, hogy a Vangar egy kijevi vállalat, amelynek jegyzett tőkéje ezer hrivnya, és amelyet idén májusban alapítottak.
A YouControl szerint a cég nem rendelkezik se ingatlannal, se autóval.
Nem találtak olyan adatokat sem, amelyek arra utalnának, hogy gazdasági tevékenységet folytatna. A feltüntetett fő tevékenységi típus az „irodai és kereskedelmi vállalkozások számára bútorok gyártása”.
Több mint gyanús az ukrán korrupcióbotrányban felmerült új név
A cég igazgatóját és kedvezményezettjét, Anatolij Szobolt nem sikerült elérni.
A feleségeként feltüntetett nő a telefonra azt válaszolta, hogy nem ismer ilyen nevű férfit.
A cégtulajdonos fia meghallgatta a Zorina és Usztimenko gyanúsítottak óvadékának letétbe helyezéséről szóló kérdéseket, és azt válaszolta, hogy nem érti, kiről beszélnek, majd letette a telefont.
Az ukrán háttériroda alkalmazottjai szinte rögtön szabadulnak
Usztimenko és Zorina gyanúsítottakat valószínűleg holnap szabadon engedik az őrizetbevételi központból. A megelőző intézkedés kiválasztásakor a SAPO ügyésze arról számolt be, hogy Ljudmila Zorina egy több mint 1,5 millió hrivnya értékű autóval rendelkezik, és a házkutatás során több mint 100 ezer dollárt találtak.
Az üzleti tevékenységéből származó hivatalos jövedelme azonban kevesebb mint 400 ezer hrivnya, ezért „a pénzeszközök eredete nem egyértelmű”.
Leszja Usztimenko a megelőző intézkedés során nem tudta elmagyarázni a bírónak, hogy tartja a kapcsolatot orosz férjével. „Most nincs jövedelmem. A háború kezdete óta nagyon nehéz” – mondta, majd egy idő után hozzátette, hogy „havi 20-30 ezer hrivnya” a jövedelme.
Nyolc gyanúsított és százmilliós vagyonok
Bűnüldöző szervektől származó információk szerint a 61 éves Olekszandr Cukerman néhány héttel ezelőtt elhagyta Ukrajnát. Mindics, aki a hatóságok forrásai szerint röviddel a november 10-i házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát, egyelőre nem nyilatkozott a helyzetről a sajtónak.
A NABU nyolc gyanúsítottról számolt be az ügyben:
- az üzletember, Timur Mindics (a NABU felvételein Carlson kódnév szerepel),
- a Kvartal-95 stúdió társalapítója, Ihor Mironyuk („Rakéta”) az energiaügyi miniszter korábbi tanácsadója,
- Dmitro Basov („Tenor”), az Energoatom biztonsági ügyvezető igazgatója,
- valamint további négy alkalmazott a pénzmosásért felelős háttérirodából, köztük Olekszandr Cukerman („Sugarman”), Ihor Fursenko („Riosik”), Leszja Usztimenko és Ljudmila Zorina.
Ötöt közülük előzetes letartóztatásba helyeztek, óvadék lehetőségével. Eközben az NSDC szankciókat vezetett be Cukerman és Timur Mindics ellen.
