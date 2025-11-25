A szemébe mondta Magyarországnak az EU: befagyasztja az uniós pénzét, ennyit már végleg elbukott – de Brüsszel korán örül, a kormány régóta tudja az ellenszert
Michael McGrath jogállamiságért felelős uniós biztos emlékeztetett: az Európai Bizottság rendszeresen és következetesen értékeli a magyar jogállamisági helyzetet, és az éves jelentésekben továbbra is súlyos hiányosságokat azonosít. Kiemelte, hogy az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács eddig kilenc meghallgatást tartott a 7. cikk szerinti eljárásban, miközben a legtöbb problémával kapcsolatban "nem történt érdemi előrelépés".
Hangsúlyozta, hogy
a bizottság több mechanizmus - köztük a helyreállítási alap és a költségvetési feltételrendszer - alapján mintegy 18 milliárd eurónyi forrást függesztett fel, és ebből 1 milliárd már elveszett.
Tineke Strik, a jelentésért felelős holland zöldpárti képviselő a vitában kijelentette: hét évvel a 7. cikk szerinti eljárás indítása után Magyarországon súlyosbodott az uniós értékek megsértése. Bírálta
az igazságszolgáltatás függetlenségének gyengítését,
- a tartós rendeleti kormányzást,
- a korrupció elterjedtségét,
- a médiapluralizmus visszaszorítását,
- a civil szervezetek ellehetetlenítését
- és az LMBTQI-jogok korlátozását.
Szavai szerint Magyarország választási autokráciává, hibrid rezsimmé vált. Strik sürgette az Európai Bizottságot és a Tanácsot, hogy érdemi lépésekkel,
akár az uniós források 100 százalékának befagyasztásával
állítsák meg a jogállamiság további romlását.
Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője szerint 15 éve "politikai boszorkányüldözés" zajlik Magyarország ellen, egyre abszurdabb vádakkal. Úgy vélte, a kritikák olyan "aktivista NGO-k" állításaiból erednek, amelyek külföldi megrendeléseket teljesítenek. Kijelentette: Magyarországot azért támadják, mert védi a nemzeti érdekeket, elutasítja az illegális migrációt, a genderideológiát, valamint Ukrajna gyorsított EU-csatlakozást.
Dömötör Csaba, a Fidesz politikusa szerint minden magyarországi választás előtt ugyanaz ismétlődik: az Európai Parlament "lejárató jelentést" készít, és újabb vitát tart Magyarországról, amelyből ez már a harmincnegyedik. Felszólalása szerint a bírálatok figyelmen kívül hagyják a tényeket, miközben az EU nem foglalkozik szerinte súlyos ügyekkel, így többek között volt uniós biztos ellen indított pénzmosási váddal, az ukrajnai korrupcióval vagy franciaországi választási visszásságokkal.
Úgy vélte,
a Magyarország elleni eljárásoknak "semmi közük a jogállamisághoz", csupán nyomásgyakorlást jelentenek.
Leszögezte, hogy a kormány nem fog "beállni a kórusba", és a választ a magyar választások fogják megadni.
Uniós pénzek: ezek a tények
Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014–2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a harmadik helyen állunk a tagállamok között a felhasználás teljességét illetően — közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságában.