Vége, feladta: kiszorul Lengyelországból is a francia óriáscég – De ki vásárolja meg?

A Warsaw Business Journal szerint a Carrefour eladhatja lengyelországi üzletágát. Ez a döntés az olasz piacról való kivonulás és az argentin leányvállalat lehetséges eladása után született.

A francia Carrefour vállalat kiszorul a lengyel piacról is / Fotó: PhotoStock10 / Shutterstock

A francia kiskereskedelmi láncnak 783 üzlete van Lengyelországban, de pénzügyi nehézségekkel és a diszkontláncok heves versenyével kell szembenéznie — állítja Mariusz Wozniakowski, a Lódzi Egyetem professzora.

A Zabka vállalat világuralomra tör

A francia La Lettre lap szerint a JPMorgan megkezdte a Carrefour lengyel portfóliójának vevőinek keresését. Spekulációk szerint a boltokat a meglévő szereplők között osztják szét. A Wiadomosci Handlowe oldal azonban az ukrán Fozzy csoport érdeklődését említi, amely Silpo áruházláncát szeretné bevezetni Lengyelországban, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb gazdaságában.

Romániában a Carrefour 113 városban 458 üzlettel rendelkezik. A leányvállalatot a Froo márka tulajdonosa, a lengyel Zabka csoport vásárolhatja meg. A Zabka már 122 Froo üzletet üzemeltet Romániában.

A csoport nem erősítette meg a tárgyalásokat, csak annyit közölt, hogy felmérik a felvásárlási lehetőségeket. Ugyanakkor a román Paul és Adrian Paval testvérek, a Dedeman barkácsáruházlánc tulajdonosai is érdeklődnek a romániai 458 Carrefour áruház megvásárlása iránt.

Romániában is szépen indult, majd nagyot zuhant

Ahogy korábban megírtuk, az év első kilenc hónapjában az áruházlánc árbevétele hozzávetőleg 2,2 milliárd euró volt, 1,9 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. Ez a növekedés lényegesen kisebb az utóbbi 12 hónap 6,1 százalékos inflációs rátájánál, ami azt jelenti, hogy a forgalom visszaesett. A cégnek tavaly sem volt sikeres éve, a bevételei stagnáltak, 17,625 milliárd lejt tettek ki.

A Carrefour csoport nem kommentálta az értesülést, csak annyit közölt, hogy elemzi a tevékenységi portfólióját, valamennyi üzleti csatornáját és a szervezeti modelleket.

A Carrefour 2001-ben jelent meg a román piacon, 55 hipermarketet, 188 szupermarketet, 187 kisboltot és 28 diszkontáruházat működtet. A francia nagyvállalat korábban két áruházláncot vásárolt fel az országban: 2016-ban a Billát, 2023-ban pedig a Corát.