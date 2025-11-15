Olcsóbb lesz a kávé és a hamburger – Trump lépett, Amerikában örülnek, Európában sopánkodnak

Több mint kétszáz élelmiszeripari termékre függesztette fel a vámot az amerikai elnök. Pénteki döntés, amelyről Donald Trump az elnöki gép, az Air Force One fedélzetén számolt be – jelenti az MTI. Van egy érdekes összefüggés Magyarországgal: a lépés akár segítheti a forint árfolyamát is (a cikkben elmagyarázzuk, miért).

A vámháború fordulata: Trump szerint alacsonyabb az infláció, de azért nem árt, ha az élelmiszer olcsóbb lesz / Fotó: NurPhoto via AFP

Az érintett termékeke köre tartalmazza többek közt

a kávét,

a marhahúst,

a banánt,

a narancslét

és a paradicsomot.

„Bizonyos esetekben [a vámok] emelhetik az árakat – ismerte el az elnök, de mindjárt hozzátette: – Összességében szinte nincs infláció az Egyesült Államokban.” A kávé ára kissé magas volt, most hamarosan alacsony lesz – mondta. Arra a kérdésre, hogy további változásokra lehet-e számítani, így felelt.

Nem hiszem, hogy erre szükség lesz… Csak egy kis visszalépést tettünk.

Valójában ennyi népszerű terméken csökkenteni a vámot jelentős lépésnek bizonyulhat az amerikaiak szemében, ha az intézkedés érzékelhetően csökkenti az árakat, Trumpnak azonban azt kellett mutatnia: nem politikai hátramenetről van szó.

A gazdasági ügyekben mindig pragmatikus elnöknek egyben az is lehet a célja, hogy fokozza a nyomást a jegybankon, a Federal Reserve-en, hogy tovább nyesse kamatait, ami nagyon jelentős könnyebbséget jelenthet a kamatteher csökkenésén keresztül a nyakig eladósodott amerikai költségvetésnek.

Trump a fájdalmas inflációt minden adódó alkalommal elődje, a demokrata párti Joe Biden nevéhez köti, árakat csökkenteni pedig népszerű is. Erre még rá is duplázott az elnök: 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak.

A vámok lehetővé teszik, hogy osztalékot fizessünk, ha akarjuk. Most ezt fogjuk megtenni, miközben csökkentjük az adósságot

– mondta.

Visszatornászni az árakat van honnan, ha az átlagos árindex csökkent is az elmúlt három évben.

A szeptemberi fogyasztói árindexadatok szerint

a darált marhahús ára közel 13 százalékkal,

a steaké pedig majdnem 17 százalékkal nőtt éves bázison – a legnagyobb mértékben a több mint három éve, Joe Biden idején mért csúcsok óta.

A banán ára körülbelül 7 százalékkal magasabb,

a paradicsomé pedig 1 százalékkal; a lakossági élelmiszerárak összességében 2,7 százalékkal emelkedtek – foglalta össze az MTI.

A vámmentesség olyan termékekre vonatkozik, amelyeket nem az USA-ban termesztenek vagy dolgoznak fel. A vámenyhítést az indoklás szerint a kereskedelmi tárgyalások sikerei indokolják, beleértve a keretmegállapodásokat Argentínával, Ecuadorral, Guatemalával és El Salvadorral, amelyek a vámok eltörlését célozzák bizonyos termékekre. További kereskedelmi megállapodásokat is terveznek az év végéig.