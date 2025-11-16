Óriási veszélybe sodorta az EU-t Ursula von der Leyen, Washingtonból megjött az első figyelmeztetés.
Miközben az európai vezetők teljesen más ügyekkel vannak elfoglalva, hirtelen ismért feltűnt egy rémkép, amelyet úgy tűnt, már júliusban sikerült elhessegetni: a vámháborúé az Egyesült Államokkal, így a vártnál is izgalmasabbá válhat a decemberu európa uniós csúcs. Donald Trump legfőbb kereskedelmi tárgyalója vasárnap figyelmeztett: a kereskedelem továbbra is „gyújtópont” a Washingtonnal fennálló viszonyban – az amerikai adminisztráció egyre frusztráltabb az uniós vámcsökkentések és szabályozási változások lassúsága miatt.
A kereskedelem mindig is gyújtópont volt... Rengeteg olyan szabályozásuk és nem vám jellegű akadályuk van, amelyek blokkolják az exportunkat, és csökkentik a tényleges piaci hozzáférésünket, miközben mi történelmileg nagyon széles hozzáférést biztosítottunk számukra… Ez elég kiegyensúlyozatlan
– idézte a brit Financial Times Jamieson Greert, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjét, aki a jövő héten Európába utazik a kereskedelmi tárgyalások folytatására.
Mostanában elég lassúak ezzel kapcsolatban, ami sajnálatos
A Trump-adminisztráció legmagasabb rangú kereskedelmi tárgyalójának megjegyzései azt tükrözik, hogy az amerikai tisztviselők körében mélyül a frusztráció az EU megállapodásvégrehajtásának lassú üteme miatt, beleértve az amerikai exportot érintő vámcsökkentéseket – értékel a lap forrásaira hivatkozva.
– mondta egy vezető kormányzati tisztviselő.
Vámháború az Egyesült Államok ellen: a paktumot Ursula von der Leyen kötötte, azért is ő a felelős, mi lesz belőle
Az Amerika elleni vámháborút elhárító megegyezést Ursula von der Leyen kötötte Donald Trump elnökkel Skóciában, kivitelezéséért is ő felelős.
Az alkut kemény bírálatok érték, Budapestről is, mert sokan úgy látják, előnytelen az EU számára. Ennél az a rosszabb, ha ismét vámharcba keverednénk az Egyesült Államokkal, és a mostaninál is keményebb sarcok érkeznének a háború hatásai és fejlesztési elmaradásaik miatt amúgy is versenyképességi problémákkal terhelt európai vállalatok nyakába.
Von der Leyen Európai Bizottsága az utóbbi időszakban arra koncentrál, hogyan biztosítson újabb eurótízmilliárdokat
az oroszok által szorongatott, pénzügyileg csődhelyzetben lévő Ukrajna számára, ha a háború eddigi legnagyobb korrupciós
botránya egészen Volodimir Zelenszkij elnök küszöbég ér is el.
Az Ukrajna-támogató uniós táborban eluralkodott véleményt vasárnap Alexander Stubb finn elnök fogalmazta meg tisztán : a botrányból nem az következik, hogy visszafogjuk Ukrajna támogatását, hanem az ellenkezője, különben az oroszok teret nyernek. Amint lapunk kimutatta, a csődben lévő Ukrajna fő finanszírozója és felszínen tartója – amióta az amerikaiak Trump januári hivatalba lépésével ebből kivonultak – az Európai Unió.
Így ömlik az európaiak pénze Ukrajna feneketlen üstjéhez, hogy eltüzeljék vagy ellopják – megmutatjuk
Megvannak a számok, átlagban havi négymilliárd euró külföldi pénzt falt fel eddig idén a háborús Ukrajna, zömében az Európai Unióból. Ukrajna támogatása jövőre is irdatlan pénzeket igényel, ha Brüsszel a felszínen akarja tartani az Oroszország ellen harcoló államot, ha pedig a háborút béke váltaná, az újjáépítést sem bírnák megoldani saját forrásból, felvételük az Európai Unióba pedig további igényeket támasztana a tagországokkal szemben. Egy végtelen történet, Európa kettészakításának az ára.
Közel van, hogy Európa kifusson az időből és elszalassza a kedvező alkalmat
Az FT által idézett magas rangú tisztviselő szerint az EU azt kockáztatja: elszalasztja azt az időszakot, amikor javult a kapcsolat az amerikai elnök és Európa között, miután korábban feszültségek alakultak ki Brüsszel és Washington között többek között az ukrajnai háború, a védelmi kiadások és a kereskedelem ügyében.
Greer november 19. és 22. között utazik Európába, ahol Maroš Šefčovič kereskedelmi biztossal találkozik. Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter november 24-én találkozik Šefčovičcsal és az EU kereskedelmi minisztereivel Brüsszelben. Két európai tisztviselő szerint az USA panaszait levélben juttatta el Brüsszelnek.
Az EU a megállapodás szerint megígérte, hogy csökkenti
- az amerikai ipari termékekre,
- tengeri élelmiszerekre,
- sertéshúsra
- és bizonyos mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat, ám egyelőre egyik csökkentést sem hajtották végre, mivel az Európai Parlament jóváhagyására várnak.
Európai tisztviselők szerint a parlament várhatóan február előtt nem ad zöld utat – íja az FT. A képviselők először olyan módosításokról szavaznak, amelyek elhalasztanák az acél- és alumíniumvámok csökkentését, amíg Washington nem mérsékli az ezen fémekre kivetett 50 százalékos illetéket. Az USA a megállapodás részeként 15 százalékra csökkentette az európai autókra és a legtöbb más termékre kivetett vámokat – bár ezek így is lényegesen magasabbak, mint Trump hatalomra lépése előtt.