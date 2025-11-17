Venezuela sok mindent felboríthat, de a kőolajpiac nincs ezek között

Az Egyesült Államok jelentős katonai erejének térségbeli összevonása miatt a venezuelai kormány katonai és polgári mozgósítást rendelt el, és az ország élén álló Nicolás Maduro elnök arról beszél, hogy az egész régiót súlyos válság ragadhatja magával, ha Washington az erődemonstráción túl további katonai lépéseket tesz. Caracas eközben azt is felvetette: az erőteljes amerikai katonai jelenlét a venezuelai kőolajkincs-tartalékok megszerzését készíti elő, aminek megtörténte végképp átformálná a latin-amerikai geopolitikai és gazdasági viszonyokat, állandósítva a krízist – írja összeállításában az Origo.

Egy venezuelai katona a Kolumbiával közös határszakaszon / Fotó: Reuters

A venezuelai helyzet miatt nem emelkednek a kőolajárak

A lap cikkében ugyanakkor kitér arra: az amerikai tisztségviselők nem adták jelét annak, hogy a katonai jelenlét a venezuelai olajmezők feletti ellenőrzés megszerzésére irányul, célja a kábítószer-kereskedők elleni fellépés. Ettől függetlenül a regionális félelmek nem enyhültek: Venezuela kőolaja régóta meghatározza az ország Washingtonnal való kapcsolatát.

Az ágazat jelenlegi rossz állapota ellenére az olajexport Venezuela fő bevételi forrása. Bár Maduro elnök az elmúlt években a gazdaság diverzifikálására összpontosított, mégis, az ország külföldi bevételeinek legalább 95 százaléka olajeladásból származik. Idén szeptemberben a venezuelai olajexport átlagosan napi 1,09 millió hordót ért el, ez 2020 februárja óta a legmagasabb havi szint az állami energetikai vállalat, a PDVSA adatai szerint.

A venezuelai kőolaj elsődleges vásárlója egyébként Kína. A Venezuelára érvényes szankciók miatt az oda irányuló export főként szellemhajókkal bonyolódik, melyek révén esély nyílik az olaj eredetének elfedésére és így a szankciók kikerülésére. Kína független finomítókon keresztül vásárolja a venezuelai olajat, amelyek papíron nem köthetők a latin-amerikai országhoz.

Ebben a feszültséggel terhelt, a múltban és a jelenben egyaránt ellentmondásos helyzetben adódik a kérdés, hogy milyen hatása lehet a kőolajárakra egy esetleges eszkalációnak Venezuelában. Várható az árak és azokon keresztül a kőolajipari termékek árának emelkedése?