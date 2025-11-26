Szorul a hurok a Volkswagen körül, ezerrel spórolna, de nem akar lelépni magától 35 ezer munkavállaló

A Volkswagen tavaly óriási csatát vívott saját munkavállalóival is, miután a menedzsment úgy vélte, hogy az autógyártó németországi kapacitásai túlságosan nagyok a hatékony működéshez. A cégvezetés még három németországi gyár bezárásának szükségességét is belengette, noha korábban a Volkswagen sosem zárt be hazai gyárat. Tavaly decemberben végül sikerült egyezséget kötni a szakszervezettel, ami nem járt gyárbezárásokkal, de 2030-ra a cég létszámának 35 ezer fős csökkentését célozta meg a névadó márka hazai gyáraiban.

Szállításra váró autók a Volkswagen zwickaui gyárában/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Volkswagen nem tudja könnyen elküldeni a munkásokat

Mivel a cég igazgatótanácsában a munkások is erős képviselettel bírnak, az egyezség értelmében mindezt korai nyugdíjazásokkal vagy épp önkéntes redundaciákkal érné el az autógyártó, ám a dolgozók negyedét érintő program nem jár leépítésekkel. A 2024 eleji létszámhoz képest meghatározott program a kezdteben jól indult, ám az utóbbi időben elakadt egy, a Financial Times birtokába került dokumentum szerint.

Bár 2024 eleje óta 25 ezren beleegyeztek az önkéntes távozásba, közülük csak ezren voltak azok, akik ezt a legutóbbi negyedévben tették.

Bár ez gyors haladásnak tűnhet, különösen a 2030-as határidőhöz képest, a korai nyugdíjazási programban való részvételt a munkások akár évekkel tényleges távozásuk előtt is kérhetik. Mindez arra utalhat, hogy a kölcsönös megegyezésen alapuló 35 ezer fős leépítés nem lesz egyszerű, noha a német autógyártónak nagy szüksége van a költségek lefaragására, a legutóbbi negyedévben a cég ugyanis már veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.

Sok még a teendő, hogy visszanyerje versenyképességét a Volkswagen

Azt a Volkswagen vezérigazgatója, Thomas Schafer is elismerte a múlt héten, hogy még sok a teendő a munkaerő csökkentése terén, de szerinte folyamatos az előrelépés a programban. Az önkéntes távozások lassulása ugyanakkor egybeesik a Porsche kálváriájával, a kínai lemaradással és az amerikai vámokkal, mely csoportszinten is nyomást helyez az autógyártóra.

A csoport pénzügyi vezetője, Arne Meiswinkel a múlt héten jó haladásról beszélt, de a költségcsökkentési erőfeszítések fokozását is ígérte ezzel párhuzamosan, miközben

a Volkswagen idén 5 milliárd euróra teszi az amerikai vámok negatív hatását.

A 25 ezer távozóból 11 ezren vannak azok, akik már ténylegesen ott is hagyták a céget, míg 14 ezer fő egyezett bele későbbi távozásba. A lelépések közel háromnegyede történt a korai nyugdíjazás keretében, míg a többire az önkéntes redundancia keretében került sor, ami korábban csak a cég fehérgalléros dolgozói számára állt nyitva. Svhaer szerint a három legnagyobb gyárban – Wolfsburgban, Emdenben és Zwickauban – a megtakarítási program átlagosan 30 százalékkal csökkentette a költségeket.