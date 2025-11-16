Zelenszkij valamit forral az energiaszektorban, európai fővárosba érkezik, ahol betiltották a gyülekezést

Nem ismeretes, pontosan mi a tétje Volodimir Zelenszkij vasárnap délutáni athéni látogatásának. Az elemzők az energiaszektort érintő bejelentésre tippelnek a rendkívüli biztonsági intézkedések közepette zajló látogatás során.

Volodimir Zelenszkij Athénba érkezik: hogy mire számít ezúttal Kiriákosz Micotákisz miniszterelnöktől, estére kiderül / Fotó: Sooc via AFP

Annyit lehet tudni a látogatásról, hogy Zelenszkij a görög elnökkel, Konsztantinosz Taszulasszal és Kiriákosz Micotákisz miniszterelnökkel is találkozik. Biztonsági okokból sem a programjának részleteit, sem az ukrán elnök athéni tartózkodásának időzítését nem hozták nyilvánosságra – jelentette az Euronews.

Volodimir Zelenszkij Athénba látogat, felmerült az életbiztonság kérdése

Az idő tág keretek közt azonban belőhető, a rendkívüli biztonsági intézkedésekből kiderül: vasárnap reggel 6 és este 10 óra között gyülekezési tilalmat rendeltek el Athén belvárosában, Filothéiben és Halandriban a háborúban álló ország elnökének látogatása miatt.

A fenti tilalmat azért vezetik be, mert a gyülekezések megtartása súlyos veszélyt jelent a közbiztonságra, különösen az élet, a testi épség és a vagyon elleni súlyos bűncselekmények lehetősége miatt, és komolyan fenyegeti az érintett területek társadalmi-gazdasági életét is

– idézi a hatósági indoklást az európai hírportál. A „sürgős látogatásról” beszámoló lenti videó tanúsága szerint az ukrán elnök már meg is érkezett.

A látogatás elemzők szerint nagyrészt az energiaszektorra koncentrálhat, az ukrán média – az elnöki hivatal forrásaira hivatkozva – nem zárja ki, hogy ezen a területen megállapodás születhet, részleteket nem tudni.

Ukrajna legnehezebb fűtési szezonját kezdi

Az elmúlt hónapokban Athén sokat haladt saját energiapolitikai terveivel – egyrészt a komotiníi gázkompresszor-állomás avatásával, másrészt a Görögország–Ciprus-összeköttetés felgyorsítására irányuló erőfeszítésekkel a Great Sea Interconnector projekten keresztül – taglalja a hátteret az Euronews.

A komotiníi kompresszorállomás az első ilyen, elektromos meghajtású létesítmény Görögországban: technológiailag fejlett, zérókibocsátású projekt, amely képes földgázt és hidrogénkeverékeket fogadni, és ezzel a tiszta üzemanyagok új korszakának mérföldköve.