Von der Leyen Ukrajna támogatását az európai emberekkel fizettetné meg
Az Európai Bizottság elnöke nemrég levélben fordult az Európai Unió vezetőihez. Ursula von der Leyen szerint hamarosan vége a háborúnak, addig azonban folytatni kell Ukrajna támogatását, a terheket pedig a tagállamoknak közösen kell viselniük – írja az Interfax Ukraine. A Bizottság vezetőjének terve szerint tehát az európai emberek pénzét úgy küldenék Ukrajnába, hogy közben az ország történetének legnagyobb korrupciós botránya zajlik, amelyben a szálak Volodimir Zelenszkij elnökig érnek.
Ukrajna finanszírozási hiányának mértéke jelentős. A Nemzetközi Valutaalap előzetes előrejelzései szerint – feltéve, hogy a háború 2026 végén véget ér, és figyelembe véve az EU, a tagállamok és a nemzetközi partnerek által ígért összes támogatást – Ukrajna továbbra is hatalmas hiánnyal fog szembesülni, amelyet új finanszírozás bevonása nélkül nem lehet leküzdeni
– írta Von der Leyen az állam- és kormányfőknek írt levelében.
Mint ismeretes az Európai Tanács 2025 októberében kötelezettséget vállalt arra, hogy „foglalkozik Ukrajna 2026–2027-es sürgős finanszírozási szükségleteivel, beleértve a katonai és védelmi erőfeszítéseit is.
Az Európai Bizottság elnöke négy kulcsfontosságú paramétert határozott meg az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatáshoz: a finanszírozásnak gyorsan rendelkezésre kell állnia, az első kifizetésekre 2026 második negyedévének elején kell sort keríteni; minden új pénzügyi csomagnak biztosítania kell, hogy ne rójon további költségvetési terhet Ukrajnára; a finanszírozásnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy figyelembe vegye az Ukrajna 2026–27-es pontos finanszírozási igényeivel kapcsolatos jelentős bizonytalanságokat; és biztosítani kell Ukrajna finanszírozási terheinek méltányos megosztását az EU nemzetközi partnereivel.
Az Európai Bizottság becslései szerint Ukrajnának 2026-ban több mint 71 milliárd euró külső finanszírozásra lesz szüksége, amelyből több mint 51 milliárd euró katonai szükségletekre fordítódik.
Az EU biztosítja, hogy a befagyasztott orosz eszközök Ukrajna pénzügyi támogatására való felhasználásának kérdése továbbra is napirenden van, és a végső döntés 2025 decemberében születik meg.
Von der Leyen a korrupciós botrány ellenére is bőkezű
Az Európai Bizottság elnöke annak ellenére lobbizik a támogatásokért és a közös teherviselésért, hogy Ukrajnában az ország történetének eddigi legnagyobb korrupciós botránya bontakozik ki épp. Az ügy középpontjában Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök üzlettársa áll, akit azzal vádolnak, hogy több mint 100 millió dollár értékben sikkasztott el pénzeket, csak a megfigyelés időszaka alatt.
A hírek szerint Mindics egy, az elnökhöz hűséges kört vezetett és 15 százalékos jutalékot kértek az ukrán állami energetikai vállalatok alvállalkozóitól a „jogi” akadályok elhárítására.
A nyomozók több Mindicshez köthető ingatlanban is házkutatást tartottak, magát az üzletembert azonban már nem tudták kihallgatni, miután a hírek szerint Izraelbe menekült. A történet egyértelmű „sztárja azonban nem Mindics és a vele hírbe hozott politikusok, cégvezetők és tisztviselők.
A Mindics luxuslakásában tartott házkutatás során ugyanis a hatóságok figyelmét egy különös részlet is felkeltette: egy arannyal bevont WC és bidé.
Az ukrán parlamenti képviselő, Jaroszlav Zseleznjak a közösségi médiában közzétette az ingatlanban készült fotót. A kép bejárta az ukrán sajtót, és szimbólumává vált „az ukrán elit fényűzésének és erkölcsi leépülésének”.
Ezen az arany WC-n akarja most lehúzni úgy fest a brüsszeli vezetés az európai emberek pénzét is.