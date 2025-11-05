Fel kell készülnie a MÁV-nak: az európai nagy városokat brutálisan gyors vasúti hálózattal akarják összekötni

Az Európai Unió nagy sebességű vasúti hálózat kiépítésével, valamint a légi és a vízi közlekedésben megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagok használatával fokozná Európa versenyképességét – közölte Raffaele Fitto kohézióért és reformokért felelős biztos az Európai Bizottság közlekedési csomagjának bemutatásakor, szerdán.

Az EU nagy sebességű vasúti hálózat kiépítésével fokozná Európa versenyképességét / Fotó: Only France / AFP

Az uniós biztos hangsúlyozta, az Európai Bizottságnak a versenyképesség és a fenntarthatóság megerősítését célzó terve felgyorsítja a beruházásokat azzal a céllal, hogy az Európai Unió közlekedési rendszere hatékonyabbá, hozzáférhetőbbé, tisztábbá és ellenállóbbá váljon.

A nagy sebességű vasúti hálózatok kiépítésére vonatkozó cselekvési terv azokat a lépéseket határozza meg, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 2040-re gyorsabb és jobban összekapcsolt európai hálózat jöjjön létre. Célja, hogy csökkentse az utazási időt, és a vasutat vonzóbb közlekedési formává tegye a rövid távú légi utazásokkal szemben. Közölte: ez növeli az utasok számát, valamint fellendíti a regionális gazdaságokat és a turizmust.

A transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) építve a terv

a főbb csomópontot jelentő városok legalább óránkénti 200 kilométeres vagy még nagyobb sebességű vasúti összeköttetését irányozza elő.

A terv előírná az uniós szintű irányítás megerősítését, a határokon átnyúló távolsági szolgáltatások összehangolását, valamint a szabványosítást és az engedélyezést.

A rövidebb utazási időkön túl a terv enyhíti a torlódásokat, és felszabadítja a kapacitást a hagyományos vonalakon, elősegíti az éjszakai vonatjáratokat, az árufuvarozást és a katonai mobilitást, miközben erősíti Európa versenyképességét a turizmus és az ipar területén.

A terv megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokba történő beruházások fellendítését is célozza a légi és a vízi közlekedésre összpontosítva.

Az uniós bizottság azt kívánja elérni, hogy 2035-ig körülbelül 20 millió tonna fenntartható üzemanyag álljon rendelkezésre, amihez mintegy 100 milliárd euró beruházásra van szükség.