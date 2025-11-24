Évezredek után kitört egy óriási vulkán: tíz kilométeres a füstoszlop a lehető legrosszabb helyen, máris elterelik a repülőgépeket – videón a Hayli Gubbi
Hatalmas vulkánkitörés történt vasárnap reggel, rövid távon átrendezheti a légi közlekedést, hosszabb távon pedig kihatással lehet akár az egész Föld élővilágára – derült ki a Volcano Discovery tájékoztatásából. A műholdas adatok szerint jelentős a kén-dioxid-kibocsátás. A hatóságok riasztást adtak ki.
UTC idő szerint vasárnap reggel 8:30-kor Etiópia északkeleti Danakil-régiójában, az Erta Ale-hegységben egyik kevésbé ismert vulkánja, a Hayli Gubbi kitört. Műholdas képek alapján a hamu 10-15 kilométer magasra lövellt.
A Toulouse-i Vulkáni Hamufelhő Tanácsadó Központ (VAAC) adatai alapján a tűzhányó délutánig sorozatos robbanásokkal hányta magából a hamut, ami 13,7 kilométer magasba is feljutott.
A VAAC vasárnap kiadott térképei az alacsonyabban szálló hamut Djibouti és Jemen felé sodródva mutatták. A magasabban lévő hamu pedig kelet felé haladt Omán, majd az Arab-tenger felé, míg a felső légkörben sodródó részecskék északkelet felé mozdultak Irán, Pakisztán és India területei fölé – közölte a BNO News.
A hamufelhő azóta átsodródott az Arab-félsziget délnyugati részén és elhagyta Ománt, hétfő napközben már Delhi és Jaipur irányába tartott.
Az indiai légügyi hatóságok és a légitársaságok szorosan figyelik a helyzetet, mivel hétfő estétől a repülőjáratok közlekedésére is hatással lehet. A felhők előreláthatólag helyi idő szerint 17:30 körül érik el Jamnagart. Azok a járatok, amelyek ezen az útvonalon repülnének, máris érintettek – tudta meg a The Times of India.
Például az IndiGo Kannur–Abu Dhabi járata (6E 1433) hétfő délután Ahmedábádra tért ki, hogy elkerülje a hamufelhő útvonalát. Egy másik indiai légitársaság gépe Abu Dhabiban landolt, ahol a visszaindulás előtt alapos motorvizsgálatot végeznek rajta.
A Hayli Gubbi az Afar-hasadékban, az Erta Ale vulkáni vonulattól délkeletre található, ami Kelet-Afrika egyik legaktívabb vulkáni térsége. Bár a régióban gyakori a vulkáni tevékenység, Simon Carn vulkanológus szerint nincs bizonyíték arra, hogy a Hayli Gubbi bármikor kitört volna a holocén időszakban, azaz az elmúlt mintegy 10-12 ezer évben.
Megjegyzendő, hogy a Danakil-régióról származó feljegyzések és geológiai kutatások is korlátozottak, mivel ez a világ egyik legelhagyatottabb és legzordabb területe.
Japánban is kitört egy vulkán
Másfél hete Japán egyik legaktívabb vulkánja is kitört. Az 1117 méter magas Szakuradzsima több mint négy kilométeres magasságba lövell fel hamufelhőt délen. A fotókon, videókon riasztónak tűnik, milyen közel vannak a települések az aktív tűzhányóhoz, de egyelőre nincsen nagyobb baj, viszont a látványos esemény nagy figyelmet kapott.
A Szakuradzsimától mintegy 50 kilométerre található a Kyushu Electric Power által üzemeltetett Szendai atomerőmű. A szeizmikus tevékenység nukleáris összefüggéseire Japánban a 2011. márciusi fukusimai atomerőmű-katasztrófa óta irányul nagyobb figyelem, de azt nem vulkánkitörés okozta, hanem egy nagy földrengés – igaz, hogy ezek gyakran együtt érkeznek.
Japán az úgynevezett csendes-óceáni tűzkörön fekszik, és 110 vulkánja van.