Itt tart Németország százéves gyára: nem tudja egyszerre fizetni az áramot és a dolgozókat – inkább kirúg 1500 embert

A müncheni székhelyű Wacker Chemie, a félvezetőipar egyik legfontosabb nyersanyagszállítója jelentős átalakítási programot jelentett be: a vállalat világszerte 1500 állást szüntet meg. A kirúgások túlnyomó része a németországi telephelyeket érinti.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német sajtó szerint a cég idén 105 millió eurós nettó veszteséget vár, miközben egy évvel korábban, 2024-ben még 260 millió eurós nyereséget könyvelhetett el. Christian Hartel vezérigazgató szerint a leépítésekkel és egyéb költségcsökkentő intézkedésekkel évente mintegy 300 millió eurót takarítanak meg, hogy a vállalat költségszintjét újra versenyképessé tegyék.

A németországi munkavállalók különösen érintettek: a vállalat összesen 16 600 alkalmazottjából jelenleg 10 700 dolgozik Németországban. A cégvezetés a magas energiaárakat és a jelentős adminisztratív terheket jelöli meg a költségproblémák fő okaként. A Wacker Chemie saját adatai szerint a német ipari áramfogyasztás közel egy százalékáért felel, ami

kiemelkedően magas érték egy közepes méretű vegyipari vállalathoz képest.

A vállalat legfontosabb terméke a rendkívül tiszta poliszilícium, amely a modern csipek alapanyagául szolgál. Ezen a szűk piacon a Wacker Chemie az amerikai Hemlockkal együtt a világpiac mintegy háromnegyedét uralja. A versenytársai azonban sok esetben kedvezőbb energiaárakkal és állami támogatásokkal működnek az Egyesült Államokban, Kínában vagy Dél-Koreában.

A Wacker Chemie több mint 110 éves múltra tekint vissza: 1914-ben alapították, legnagyobb telephelye a felső-bajorországi Burghausenben található, ahol közel nyolcezer ember dolgozik. A vállalat emellett polimereket és biotechnológiai termékeket is gyárt, 2024-ben összesen 5,7 milliárd eurós árbevételt ért el.

A mostani leépítési hullám ellenére a cég hangsúlyozza, hogy hosszú távon meg kívánja tartani németországi termelési bázisát, de ehhez versenyképesebb gazdasági környezetre van szükség. A vállalat döntése nem egyedülálló: az elmúlt években a német vállalkozások több tízezer munkahelyet szüntettek meg vagy helyeztek át más országokba.