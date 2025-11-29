Deviza
Itt tart Németország százéves gyára: nem tudja egyszerre fizetni az áramot és a dolgozókat – inkább kirúg 1500 embert

A Wacker Chemie, a félvezetőipar egyik legfontosabb vegyipari beszállítója 1500 munkahelyet szüntet meg világszerte – a legtöbbet Németországban. A cég a magas német energiaárakat és a bürokráciát okolja, szerintük csak versenyképesebb feltételekkel maradhat hosszú távon a hazai termelés.
VG
2025.11.29, 05:00
Frissítve: 2025.11.29, 05:23

A müncheni székhelyű Wacker Chemie, a félvezetőipar egyik legfontosabb nyersanyagszállítója jelentős átalakítási programot jelentett be: a vállalat világszerte 1500 állást szüntet meg. A kirúgások túlnyomó része a németországi telephelyeket érinti.

Wacker logo on the facade of a building A Wacker Chemie nem tudja egyszerre fizetni az áramot és a dolgozókat – inkább kirúg 1500 embert a német vállalat
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német sajtó szerint a cég idén 105 millió eurós nettó veszteséget vár, miközben egy évvel korábban, 2024-ben még 260 millió eurós nyereséget könyvelhetett el. Christian Hartel vezérigazgató szerint a leépítésekkel és egyéb költségcsökkentő intézkedésekkel évente mintegy 300 millió eurót takarítanak meg, hogy a vállalat költségszintjét újra versenyképessé tegyék.

A németországi munkavállalók különösen érintettek: a vállalat összesen 16 600 alkalmazottjából jelenleg 10 700 dolgozik Németországban. A cégvezetés a magas energiaárakat és a jelentős adminisztratív terheket jelöli meg a költségproblémák fő okaként. A Wacker Chemie saját adatai szerint a német ipari áramfogyasztás közel egy százalékáért felel, ami 

kiemelkedően magas érték egy közepes méretű vegyipari vállalathoz képest.

A vállalat legfontosabb terméke a rendkívül tiszta poliszilícium, amely a modern csipek alapanyagául szolgál. Ezen a szűk piacon a Wacker Chemie az amerikai Hemlockkal együtt a világpiac mintegy háromnegyedét uralja. A versenytársai azonban sok esetben kedvezőbb energiaárakkal és állami támogatásokkal működnek az Egyesült Államokban, Kínában vagy Dél-Koreában.

A Wacker Chemie több mint 110 éves múltra tekint vissza: 1914-ben alapították, legnagyobb telephelye a felső-bajorországi Burghausenben található, ahol közel nyolcezer ember dolgozik. A vállalat emellett polimereket és biotechnológiai termékeket is gyárt, 2024-ben összesen 5,7 milliárd eurós árbevételt ért el.

A mostani leépítési hullám ellenére a cég hangsúlyozza, hogy hosszú távon meg kívánja tartani németországi termelési bázisát, de ehhez versenyképesebb gazdasági környezetre van szükség. A vállalat döntése nem egyedülálló: az elmúlt években a német vállalkozások több tízezer munkahelyet szüntettek meg vagy helyeztek át más országokba.

A német ipar minden területét érintik a kirúgások

A teherautó- és buszgyártással foglalkozó MAN Truck & Bus a következő tíz év során összesen mintegy 2300 munkahelyet szüntet meg németországi telephelyein. A döntés elsősorban a müncheni központot (1300 állás), Salzgittert (600) és Nürnberget (400) érinti.

A cég hangsúlyozza: tömeges elbocsátások nem lesznek, a létszámcsökkentést természetes fluktuációval, korai nyugdíjazással és átképzésekkel oldják meg. Cserébe a MAN garanciát vállal a négy németországi gyár (München, Nürnberg, Salzgitter és Plauen) további működtetésére 2035-ig, valamint egymilliárd eurós beruházási programot indít ezeken a telephelyeken.

A következő generációs nehéz-teherautók közös platformját Lengyelországban, a Krakkótól mintegy 170 kilométerre keletre található Starachowicében fogják gyártani. A vállalat szerint a döntést a németországi magas energia- és bérköltségek, valamint a fokozódó nemzetközi verseny – különösen a kínai gyártók térnyerése – tette elengedhetetlenné a hosszú távú versenyképesség megőrzéséhez.

Az IG Metall bajorországi szervezete ennél súlyosabb következményektől tart: a szakszervezet akár háromezer munkahely elvesztésével számol, és attól fél, hogy hosszabb távon a teljes teherautó-gyártást kiszervezik az országból. A MAN döntése nem egyedülálló: az elmúlt években a német vállalatok több tízezer munkahelyet helyeztek át más országokba.

