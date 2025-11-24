Deviza
EUR/HUF382.41 -0.42% USD/HUF332.12 -0.5% GBP/HUF434.78 -0.52% CHF/HUF410.51 -0.53% PLN/HUF90.27 -0.39% RON/HUF75.15 -0.48% CZK/HUF15.82 -0.11% EUR/HUF382.41 -0.42% USD/HUF332.12 -0.5% GBP/HUF434.78 -0.52% CHF/HUF410.51 -0.53% PLN/HUF90.27 -0.39% RON/HUF75.15 -0.48% CZK/HUF15.82 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,705.75 +0.42% MTELEKOM1,766 +3.03% MOL2,964 -1.79% OTP33,070 +1.01% RICHTER9,585 -0.31% OPUS491 -0.61% ANY7,460 +2.47% AUTOWALLIS154 +1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,391.82 +1.29% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,302.9 +0.48% BUX107,705.75 +0.42% MTELEKOM1,766 +3.03% MOL2,964 -1.79% OTP33,070 +1.01% RICHTER9,585 -0.31% OPUS491 -0.61% ANY7,460 +2.47% AUTOWALLIS154 +1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,391.82 +1.29% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,302.9 +0.48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
mozi
Wicked
bevétel
musical
Hollywood

Rekordot dönt a Wicked folytatása: az év legnagyobb kasszasikere lehet – mindent letarolt a nyitó hétvégén

Wicked: For Good
Gergely Máté
2025.11.24., 18:12

Az idei november egyik legnagyobb filmes kérdése az volt, hogy a Wicked második része képes-e megismételni – vagy akár felül is múlni – a tavalyi első rész sikereit. A hétvégén bemutatott Wicked: For Good (itthon Wicked 2. rész) azonban minden várakozást túlszárnyalt: már a nyitó három nap alapján egyértelművé vált, hogy a stúdió nemcsak megőrizte a közönség lelkesedését, hanem látványosan tovább is építette azt.

Rekordot dönt a Wicked: For Good: az év legnagyobb kasszasikere lehet – mindenkit letarolt a nyitó hétvégéjén
Rekordot dönt a Wicked: For Good, az év legnagyobb kasszasikere lehet – mindenkit letarolt a nyitó hétvégén / Fotó: AFP

A Box Office Mojo adatai szerint a film az amerikai–kanadai piacon 150 millió dollárral indított (49,7 milliárd forint), ami 2025 második legerősebb nyitása. A nemzetközi piacokon további 76 millió dollár (25,2 milliárd forint) gyűlt össze, így 

a Wicked: For Good globális nyitóbevétele 226 millió dollárra (75 milliárd forint) emelkedett. 

Ez minden idők legerősebb startja egy színpadi musicalből készült mozifilm esetében – komoly fegyvertény egy olyan időszakban, amikor a mozik világszerte még mindig a járvány utáni ingadozó látogatottság hatásaival küzdenek.

A hétvégi versenytársakhoz képest a különbség szinte megdöbbentő. A második helyen álló Szemfényvesztők 3. körülbelül 9,1 millió dollárig jutott, vagyis a Wicked-folytatás több mint 140 millió dollárral hagyta le. A harmadik helyen végző Predator: Halálbolygó mintegy 6,3 millió dollárt ért el, így a különbség még nagyobb: közel 144 millió dollár választotta el a listavezetőtől. A filmipar tehát nemcsak egy erős nyitást látott, hanem egy olyan produkciót, mely gyakorlatilag egyedül uralta a hétvégi kínálatot.

A Wicked: For Good még az első részt is túlszárnyalhatja

Érdekes összevetni az eredményeket az előző hétvégével is: akkor az első helyezett produkció nagyjából 66,9 millió dollárt hozott, vagyis a Wicked: For Good ennek több mint kétszeresével indított. Ez a fajta teljesítmény ritka még a nagy franchise-ok esetében is. A sikerre ugyanakkor számítani lehetett: a sorozat első része, a 2024 végén bemutatott Wicked, már akkor is kivételes érdeklődést váltott ki. 

Tavaly a Wicked amerikai–kanadai nyitóbevétele 112,5 millió dollár volt, ami akkori árfolyamon nagyjából 41,6 milliárd forintnak felelt meg. 

A mostani folytatás 150 millió dolláros rajtja ehhez képest kb. 33 százalékos növekedést jelent, ami ritka mértékű erősödés egy évről évre érkező franchise esetében.

A globális, 226 millió dolláros start magyar forintra átszámolva mintegy 84 milliárd forintos nyitást jelent – olyan volumen, melyet csak a legnagyobb költségvetésű hollywoodi produkcióknál látni.

A Wicked: For Good első hétvégéje tehát nemcsak üzleti értelemben volt kiugró, hanem iparági szempontból is fontos jelzés: a musicaladaptációknak továbbra is komoly helye van a globális mozipiacon, az viszont továbbra sem mindegy, hogy melyiket és hogyan adaptálják. Hogy a lendület kitart-e a következő hetekben, az a visszaesés mértékén múlik majd, de a rajt alapján a stúdió minden esélyt megteremtett arra, hogy az év egyik legnagyobb kasszasikere szülessen meg.

Mozaik

Mozaik
2201 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
mozi

Rekordot dönt a Wicked folytatása: az év legnagyobb kasszasikere lehet – mindent letarolt a nyitó hétvégén

Wicked: For Good
5 perc
árrésstop

Árrésstop Szerbiában: nem tökéletes, de működik a magyar modell

A szerb árrésstop működik, bár a nagy kereskedelmi láncok igyekeznek beszállítóikra hárítani a költségeket.
5 perc
Riczu Tamás

Ne a biósokat okold, a Top 100 Magyar Bor győztese szerint a szőlőgyilkos kabóca legyőzhető

Az aranyszínű sárgaság árnyékában is van jövője a magyar bornak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu