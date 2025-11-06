Rendkívüli: felszállt a Wizz Air repülőgépe, Orbán Viktorék elindultak a washingtoni csúcstalálkozóra Trumphoz – itt lehet élőben követni a történelmi utazást
„Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar–amerikai kapcsolatokban” – fogalmazott Orbán Viktor a Facebookon csütörtök reggel.
A kormányfő megfogalmazása szerint az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehozták mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok. Hozzátette, a politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatnak a magyarok az Egyesült Államokba.
„Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban” – írta a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint a cél egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja
- az energetikai kapcsolatokat,
- a befektetéseket,
- a védelmi együttműködést
- és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést.
„Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja” – jelentette ki.
A hatodik Orbán–Trump-találkozó következik, és egyértelműen ez lesz a legfontosabb
– jelentette ki Szijjártó Péter a Facebookon.
A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, hogy a veszélyek korában élünk, amelyek feloldásában az amerikai elnöknek és a magyar miniszterelnöknek kulcsszerepe van.
„Mi vagyunk az egyetlenek, akik három és fél éve a béke pártján állunk,
Donald Trump pedig az egyedüli reményt jelenti a béke visszatérésére Közép-Európában”
– írta Szijjártó.
A miniszter hozzátette: mindemellett Európában jelenleg különösen nagy kihívást jelent az energiaellátás biztosítása, így ebből a szempontból is kulcsfontosságú lesz a pénteki találkozó.
Lázár János építési és közlekedési miniszer is a delegáció tagja. A miniszter úgy fogalmazott, hogy ez az első komolyabb útján vesz részt.
Az Orbán Viktor által korábban feltöltött képek tanúsága szerint a miniszterelnököt elkíséri még Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs is.
Mellettük több vállalat vezetője is ott lesz Washingtonban.
Orbán Viktor ezzel a repülőgéppel utazik Donald Trumphoz
Budapest és Washington távolsága 7350 kilométer, amit a Wizz Air leggyakoribb repülőgépe, az Airbus A320neo ugyan ilyen távolságra nem alkalmas, mivel maximális hatótávolsága csak 6300 kilométer, azonban a Wizz Air 2025-ben már átvehette a nagy hatótávolságú A321XLR gépekből az első darabokat, amelyeknek 8700 kilométer a hatótávolságuk.
Az Airbus A321XLR egy hosszú távú, keskeny törzsű repülőgép, amely a 2019-ben bemutatott A321neo és A321LR modellekből fejlődött ki. Képességei lehetővé teszik, hogy transzkontinentális útvonalakat teljesítsen. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságtól a charterjárat üzemeltetésére. A repülőgép így alkalmas arra, hogy betöltse a szélesebb törzsű gépek által dominált réseket a piacon. A repülőgépen jellemzően 206–220 fő utazhat egyszerre.
Bár a fapados légitársaság menetrend szerinti járatokat nem üzemeltet Budapest és Amerika között, a különleges útra alkalmas géppel rendelkezik.
A Világgazdaság megkérdezte a légitársaságot, hogy egy ilyen különleges út protokollja miben különbözik egy hétköznapi repülés előkészítésétől, de a járat felkészítésével kapcsolatban biztonsági okok miatt egyéb információt a Wizz Air nem adhatott.
A gép útját a Flight Radar 24 oldalán lehet végig követni.