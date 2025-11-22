Deviza
A Zara üzleteiben nehéz lesz vásárolni a Black Friday alatt – tüntetésre készülnek

A rendszert a koronavírus-járvány után szüntették meg. A Zara alkalmazottai hét európai országban akcióznak.
VG
2025.11.22, 11:13
Frissítve: 2025.11.22, 11:31

Hét európai országban tiltakoznak majd a Zara alkalmazottai az év kiskereskedelmi szempontból egyik legfontosabb napján, a Black Friday alatt. Azt követelik, hogy a cég állítsa vissza a koronavírus-járvány előtt alkalmazott nyereségrészesedési rendszert, közölte az anyavállalat, az Inditex Európai Üzemi Tanácsa.

Zara
A Zara alkalmazottai tökéletes alkalmat választottak a tiltakozásra / Fotó: JUAN BARRETO / JUAN BARRETO / AFP

A spanyol Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) szakszervezet a tervezett november 28-i tüntetéseket a belga, francia, német, olasz, luxemburgi és portugál szakszervezetekkel koordinálja, és azokra a nagyobb városokban lévő Zara üzletek előtt kerül sor.

A nyereségrészesedési programot a világjárvány után megszüntették.

„Ismét kérjük, hogy egy hatalmas profittal rendelkező vállalat ossza el ezt a nyereséget igazságosan, mert az munkatársai munkájának eredménye” – mondta a Reutersnek Rosa Galan, CCOO képviselője az Inditexnél.

Az új eredményekről még nincsen hír, de a nyári szezont a vártnál gyengébben indította a világ legnagyobb divatkereskedelmi vállalata. Az Inditex a vámbizonytalanságok és a kedvezőtlen devizahatások ellenére is minimálisan növelni tudta forgalmát és nyereségét az idei első negyedévben.

A Zara tudna miből fizetni

Az Inditex nem reagált a brit hírügynökség megkeresésére. Az egyelőre nem volt világos, hogy várhatóan hány munkavállaló vesz majd részt a tiltakozásokon.

People Entering And Leaving Zara Store
A németországi alkalmazottak részt vesznek a tiltakozásban / Fotó: NurPhoto via AFP

Az viszont alátámasztja a követelésüket, hogy a cég a koronavírus-járvány vége óta eltelt években erős árbevétel-növekedést produkált, és 

a részvényeinek értéke megduplázódott három évvel ezelőtt óta.

A Black Friday a legjobb alkalom a tiltakozásra

A Black Friday – november utolsó péntekje – és a körülötte lévő hetek kulcsfontosságú akciós időszakok, amelyeket a kiskereskedők arra használnak, hogy vásárlókat csábítsanak az üzletekbe, és kiürítsék a régi készleteket, mielőtt új ünnepi kollekciókat hoznának be.

A kiskereskedelmi dolgozók világszerte ezt a napot arra is használják, hogy sztrájkok és tiltakozások révén felhívják a figyelmet követeléseikre.

2022-ben, a fekete péntek előestéjén a spanyolországi dolgozók magasabb béreket követeltek tiltakozással, és három hónappal később az Inditex beleegyezett, hogy 20 százalékkal növeli a spanyolországi üzletekben dolgozók átlagbérét.

