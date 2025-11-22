A Zara üzleteiben nehéz lesz vásárolni a Black Friday alatt – tüntetésre készülnek
Hét európai országban tiltakoznak majd a Zara alkalmazottai az év kiskereskedelmi szempontból egyik legfontosabb napján, a Black Friday alatt. Azt követelik, hogy a cég állítsa vissza a koronavírus-járvány előtt alkalmazott nyereségrészesedési rendszert, közölte az anyavállalat, az Inditex Európai Üzemi Tanácsa.
A spanyol Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) szakszervezet a tervezett november 28-i tüntetéseket a belga, francia, német, olasz, luxemburgi és portugál szakszervezetekkel koordinálja, és azokra a nagyobb városokban lévő Zara üzletek előtt kerül sor.
A nyereségrészesedési programot a világjárvány után megszüntették.
„Ismét kérjük, hogy egy hatalmas profittal rendelkező vállalat ossza el ezt a nyereséget igazságosan, mert az munkatársai munkájának eredménye” – mondta a Reutersnek Rosa Galan, CCOO képviselője az Inditexnél.
Az új eredményekről még nincsen hír, de a nyári szezont a vártnál gyengébben indította a világ legnagyobb divatkereskedelmi vállalata. Az Inditex a vámbizonytalanságok és a kedvezőtlen devizahatások ellenére is minimálisan növelni tudta forgalmát és nyereségét az idei első negyedévben.
A Zara tudna miből fizetni
Az Inditex nem reagált a brit hírügynökség megkeresésére. Az egyelőre nem volt világos, hogy várhatóan hány munkavállaló vesz majd részt a tiltakozásokon.
Az viszont alátámasztja a követelésüket, hogy a cég a koronavírus-járvány vége óta eltelt években erős árbevétel-növekedést produkált, és
a részvényeinek értéke megduplázódott három évvel ezelőtt óta.
A Black Friday a legjobb alkalom a tiltakozásra
A Black Friday – november utolsó péntekje – és a körülötte lévő hetek kulcsfontosságú akciós időszakok, amelyeket a kiskereskedők arra használnak, hogy vásárlókat csábítsanak az üzletekbe, és kiürítsék a régi készleteket, mielőtt új ünnepi kollekciókat hoznának be.
A kiskereskedelmi dolgozók világszerte ezt a napot arra is használják, hogy sztrájkok és tiltakozások révén felhívják a figyelmet követeléseikre.
2022-ben, a fekete péntek előestéjén a spanyolországi dolgozók magasabb béreket követeltek tiltakozással, és három hónappal később az Inditex beleegyezett, hogy 20 százalékkal növeli a spanyolországi üzletekben dolgozók átlagbérét.