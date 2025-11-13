A kormánypárti ukrán sajtó az oroszok nyakába akarja varrni Zelenszkij korrupciós botrányát

Korrupciós válság tombol Ukrajnában: az új kormányfő rendkívüli minisztertanácsot hívott össze, ahol leváltották a korrupciógyanúba keveredett igazságügy-minisztert, German Galuscsenkót, lemondott az energiaügyi miniszter is, a nagy kérdés, hogy Zelenszkij elnök megússza-e a szekrényből kidőlő korrupciós csontvázakat.

Zelenszkij próbál magabiztosan viselkedni, az ukrán korrupciós botrányt az oroszok nyakába akarja varrni / Fotó: AFP

Az amerikai–orosz kapcsolatok – vélhetően – átmeneti lehűlésével együtt mindkét atomnagyhatalom elgondolkodhat az útválasztáson. Elindítani egy második hidegháborút, vagy megpróbálni rendezni a viszonyt, nem nyúlva a legfontosabb premisszához, az atomháború megengedhetetlenségének sziklaszilárd elvéhez. Noha Oroszország egyes médiumai szerint a budapesti amerikai–oroszországi csúcstalálkozó elnapolása Lavrov orosz külügyminiszter lelkén szárad, sokan nem osztják ezt a nézetet. Még akkor sem, ha a moszkvai külügyminisztérium honlapján megjelentettek – kompenzációként? – egy megaméretű (egyórás) álinterjút, amelyben Lavrov az oroszországi külpolitika legfontosabb kérdéseiről mond véleményt.

Brüsszel Ukrajna összeomlásától tart

Európában Montenegrónak kezd elege lenni az EU egyre inkább politikai-személyes érdekeken, semmint objektív feltételek teljesítésén alapuló bővítési politikájából. Filip Ivanovity, az ország miniszterelnök-helyettese komoly figyelmeztetést küldött Brüsszelbe, ha meghiúsul Montenegró csatlakozása, „az EU elveszíti hitelességét”. Mégis az EU vezetése tovább gyorsítja Ukrajna (és az oldalvizén evező kis Moldávia) soron kívüli felvételét.

Brüsszelben tartanak tőle, hogy Kijev katonailag-politikailag összeomlik,

másrészt tovább apad az elkötelezett Ukrajna–EU-tagpártiak aránya az unióban, vagy pedig ezek a vezetők (első sorban a német kancellár és a francia elnök) kibuknak a hatalomból.

Az orosz katonai akciók célja a saját élőerő megkímélése mellett Ukrajna gerincének megroppantása. Ebben a mintegy 700 ezerre becsült ukrajnai intervenciós hadsereg legalább fele részt vesz a kulcsfontosságú Don-medence (Donbász) térségében. Pokrovszknál 150 ezer katonát vontak össze.