Zelenszkij
Donald Trump
Európai Unió

Zelenszkij: elfogyott a pénzünk, ha nem kapunk még, végünk – keményen diktál az ukrán elnök, Trumpnak és az EU-nak is kiosztotta a feladatokat

Negyedik éve tart az orosz–ukrán háború, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint lassan kimerülnek azok a források, amelyeket a háború sújtotta ország az Európai Uniótól kap folyamatosan. Donald Trump amerikai elnöktől remél segítséget, emellett az uniós tagállamokat is felszólította, hogy küldjenek újabb és újabb támogatást, különben az országának vége, nem bírják tovább.
VG
2025.11.13., 19:31

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte az Európai Unió szövetségeseit, hogy oldják meg a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával kapcsolatos nézeteltéréseiket, mondván, hogy az új finanszírozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a háború sújtotta gazdaság továbbra is képes legyen harcolni Moszkva ellen — közölte a Bloomberg.

Zelenszkij Ukrajna felfegyverzése
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sürgeti az Európában befagyasztott orosz vagyon újraelosztását, amiből eurómilliárdokat nyerhet / Fotó: AFP

„Remélem, Isten segít, hogy meghozzuk ezt a döntést” – mondta Zelenszkij szerdán késő este Kijevben a Bloombergnek adott interjúban. Hozzátette, hogy ellenkező esetben „alternatívát kell találnunk, ez a túlélésünk kérdése. Ezért van rá nagyon nagy szükségünk. És számítok a partnereinkre.”

Régóta tárgyalják az ügyet, Zelenszkij türelme fogy

Az Európai Unió decemberig elhalasztotta a döntést az orosz állami vagyon felhasználásáról, amelyből 140 milliárd euró (162 milliárd dollár) hitelt nyújtana Ukrajnának, amelynek jövő év elejére új finanszírozásra van szüksége. 

Oroszország eközben lassan halad előre a csatatéren, és a tél közeledtével Ukrajna energia-infrastruktúráját támadja, hogy aláássa a gazdaságát.

Oroszország inváziója már a negyedik évébe lépett, miközben Zelenszkij kormánya a második világháború óta Európa legsúlyosabb konfliktusában a meggyengült gazdasággal és kimerült harci erőkkel küzd. Donald Trump elnök visszatérése óta a Fehér Házba a nyugati támogatás is megváltozott Kijev iránt.

Von der Leyen furcsa választ adott a Zelenszkij lábát nyaldosó korrupciós botrányra: elindította az oroszoktól elvett pénzeket Kijevbe

Búcsút inthetnek az amerikai támogatásnak az ukránok

Az amerikai finanszírozás leállítása miatt az európai kormányok megígérték, hogy fokozzák a segítségnyújtást, hogy elhárítsák a Kreml új fenyegetését.


Belgium, akinél a befagyasztott orosz vagyon legnagyobb része van, biztosítékot vár arra, hogy ha ezeket a pénzeket felszabadítják, és a háborút finanszírozzák belőle, annak nem lesz jogi következménye a Benelux-országra nézve a háború lezárását követően.

Robert Fico szlovák miniszterelnök nemrég azt is kijelentette, hogy nem támogat semmilyen tervet a Kreml vagyonának lefoglalására, „amennyiben ezeket az alapokat Ukrajna katonai költségeire fordítanák”.

Valdisz Dombrovszkisz, az EU gazdasági biztosa egy hete figyelmeztetett:

Hiteles finanszírozási kötelezettségvállalást kell felajánlani Ukrajnának, hogy Kijev új nemzetközi monetáris alaptámogatást kaphasson. 

Az IMF is megkezdte a tárgyalásokat Ukrajnával egy összesen 8 milliárd dollár értékű segélycsomagról. 

Oroszországnak meg kell fizetnie ezt a háborút – és a befagyasztott vagyonból származó pénzek segítenek Ukrajnának több légvédelmi rendszert vásárolni az Egyesült Államoktól és Európától, valamint finanszírozni a drónjait, amelyekkel orosz célpontokat támadhat

– mondta Zelenszkij. Hozzátette: „Nincs további pénzünk, és ez a megoldás – és ez igazságos.”

