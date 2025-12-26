Válogatás 2025 legizgalmasabb építészeti remekműveiből

Legyen az városi halpiac vagy egy monumentális viadukt, a most következő projektek mindegyike vélhetően látogatók millióit vonzza majd az elkövetkező években. Látványos képeken 2025 legizgalmasabb építészeti remekművei.

2025-ben készült el a világ legmagasabb hídja, a Huajiang Grand Canyon viadukt is. Fotó: Ou Dongqu / Hszinhua via AFP

A legizgalmasabb építészeti projektek 2025-ben

1. Sydney-i halpiac. A világ harmadik legnagyobb halpiaca idén még nagyobb lett. Több mint nyolc évvel azután, hogy az ausztrál kormány bejelentette Sydney történelmi halpiacának áthelyezését – amely még az 1870-es évekből származik –, idén végre megépült az új négyszintes, pazar piacépület. A felső emeletek egyikén még egy aukciós csarnok is helyet kapott, ahol a vendéglősök és a kiskereskedők licitálhatnak a friss fogásokra. A nagyközönség számára 2026. január 19-én megnyíló, nevezetes fejlesztés újraértelmezi Sydney látképét, és friss tengeri herkentyűket, éttermeket, kávézókat és kulturális élményeket kínál majd egy lenyűgöző kikötőparti helyszínen.

2. The Grand Ring, Oszaka. Az áprilistól októberig tartó 2025-ös Oszakai Világkiállítás helyszínét körülölelő, és egyben fő közlekedési útvonalaként szolgáló The Grand Ring (magyarul: A Nagy Körút) a világ legnagyobb faépítménye volt két kilométeres kerületével és több mint 61 ezer négyzetméteres területével. Azért csak volt, mert a The Grand Ring lebontása már december elején megkezdődött, és csak egy 200 méteres szakaszt tartottak meg. A különleges létesítményt Fudzsimoto Szószuke, a Magyar Zene Házát is jegyző japán építész tervezte.

3. Huajiang Grand Canyon. Egy szeptemberi vasárnap reggelen, hatalmas ünnepség keretében adták át forgalomnak a világ legmagasabb hídját. A kínai Huajiang Grand Canyon híd 625 méteres, azaz majdnem kilencszer magasabb, mint a San Franciscó-i Golden Gate. A kínai Kujcsou tartományban található híd építése 2022-ben kezdődött, és 283 millió dollárból valósult meg. A szerkezet a „Föld repedése” becenevén ismert Huajiang Grand Canyon felett ível át, Liuzhit és Anlongot kötve össze. Segítségével a korábbi 70 perc helyett mindössze néhány perc alatt meg lehet tenni a Beipan folyó felett az utat. A 625 méter magasan átívelő függőhíd 2980 méter hosszú, a fesztávolsága 1420 méter, a súlya körülbelül 22 ezer tonna, ami három Eiffel-torony tömegének felel meg. A híd üvegfolyosóval is rendelkezik, valamint bungee jumpingra és siklóernyőzésre is van lehetőség.

