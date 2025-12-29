Deviza
EUR/HUF386,1 -0,31% USD/HUF328,52 -0,13% GBP/HUF443,26 -0,18% CHF/HUF415,97 -0,21% PLN/HUF91,32 -0,6% RON/HUF75,78 -0,45% CZK/HUF15,91 -0,32% EUR/HUF386,1 -0,31% USD/HUF328,52 -0,13% GBP/HUF443,26 -0,18% CHF/HUF415,97 -0,21% PLN/HUF91,32 -0,6% RON/HUF75,78 -0,45% CZK/HUF15,91 -0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 953,4 -0,08% MTELEKOM1 798 -0,11% MOL2 954 +1,86% OTP35 010 -1,21% RICHTER9 885 +1,7% OPUS540 -0,74% ANY7 020 -1,13% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS5 200 0% BUMIX9 982,5 -0,79% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 458,93 +0,06% BUX110 953,4 -0,08% MTELEKOM1 798 -0,11% MOL2 954 +1,86% OTP35 010 -1,21% RICHTER9 885 +1,7% OPUS540 -0,74% ANY7 020 -1,13% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS5 200 0% BUMIX9 982,5 -0,79% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 458,93 +0,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légiközlekedés
Airbus
Kína

Az Airbus szépen lassan meghódítja Kínát, miközben Peking a Boeingnek nem osztott lapot

Az európai repülőgyártó egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a piacból Kínában. Az Airbus újabb, több tucat A320 típusú repülőgépre nyert el megrendelést.
K. B. G.
2025.12.29, 17:51
Frissítve: 2025.12.29, 18:07

Újabb többtucatnyi megrendelést nyert el Kínában az Airbus, miután szabályozói dokumentumok szerint két kínai légitársaság is bevásárol a repülőgyártó keskenytörzsű A320-as modelljéből.

Aircraft land at Barcelona airport at sunset
Az A320 típuscsalád az Airbus egyik legsikeresebb repülőgépe / Fotó: NurPhoto via AFP

Az A320 repülőgépekkel Kínát is meghódítja az Airbus

A Juneyao Airlines sanghaji tőzsde felé benyújtott közzététele szerint a légitársaság 25-öt rendel a népszerű repülőgépből 4,1 milliárd dollárért, míg a Spring Airlines ugyancsak 4,1 milliárd dolláros repülőgép-vásárlásról számolt be, amiért 30 darab A320-at kaphat – írja a Bloomberg.

Ezzel az Airbus tovább növeli piaci részesedését Kínában, amit segít az is, hogy a repülőgépek végső összeszerelése céljából üzemet nyitott Tiencsinben

ahol pont az A320 típuscsalád repülői gördülnek le a futószalagról. 

Az európai repülőgyártó szerencséjének az is kedvez Kínában, hogy mindeközben a Boeing egyetlen nagy rendelést sem nyert el az ázsiai országban 2017 óta az Egyesült Államok és Kína közötti feszültség, valamint a Boeing egyéb problémái miatt.

Ugyanakkor Peking mind az Airbusszal, mind a Boeinggel tárgyalásokat folytat több száz repülőgép rendeléséről az állami légitársaságok számára.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu