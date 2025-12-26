Ilyen csak Romániában van: még kész sincs, de már átadták a forgalomnak az új autópályát – nem akarták elbukni az uniós pénzt

Jelentős mérföldkőhöz érkezett Románia egyik legfontosabb közlekedési beruházása: átadták az A7 autópálya újabb, közel 50 kilométeres szakaszát. Bár az összeköttetés már folyamatos Bukarest és Egyedhalma között, a projekt körül továbbra is kérdések merülnek fel - írja az Economx.

Nincs teljesen készen az A7 autópálya átadott szakasza/Fotó: a Pro Insfrastructura FB oldala

A piac nagyon várta az A7 autópálya átadását

A szakaszt kedden adták át, azon mostantól megszakítás nélkül haladhatunk 250 kilométeren át. Megnyitásával 1416 kilométerre bővült Románia gyorsforgalmi úthálózata, amelyből 146 kilométert az idén adtak át.

A Foksány (Focșani)-Egyedhalma szakasz azért nem teljes értékű a közlekedési nagyberuházásokat figyelő Pro Infrastructura szerint, mert nem készültek el a pihenőparkolók, és az idei átadás érdekében más építkezések háttérbe szorultak.

A szakportál beszámolója szerint az A7-es autópályát döntően a UMB csoport építi, amely Dorinel Umbrarescu román építési vállalkozó érdekeltségébe tartozik. Az UMB több párhuzamos projektet áldozott fel, hogy a Foksány-Egyedhalma szakasz még idén elkészülhessen.

Más autópályák itták meg a sietség levét

A Pro Infrastructura emlékeztetett, hogy a 2022-ben megkötött szerződések alapján az A7-esnek eddigre el kellett volna érnie Pascani térségét. A jelenlegi állás szerint azonban kérdéses, hogy a hiányzó mintegy 120 kilométernyi szakasz 2026 végéig elkészül-e, pedig ezeket is az UMB építi.

A portál szerint akkor maradhat esély a határidők tartására és az uniós helyreállítási alapokból származó támogatások teljes lehívására, ha a kivitelező szakaszosan megnyitja az új pályarészeket.

Ebben az esetben az A7-es augusztusig elérheti Roman városát, és a projekt nem veszítene el egyetlen eurónyi uniós forrást sem.

A román kormány azután gyorsította fel a projektet, hogy 2018-2019-ben moldvai autósok látványos felvonulásokat tartottak Bukarestben. Amiatt tiltakoztak, hogy az ország keleti régiójában addig egyetlen méter autópálya sem épült, ami tovább mélyítette a gazdasági lemaradást.

Semmi nyoma az M8-asnak

A tüntetők eredetileg a A8-as autópálya, az úgynevezett „egyesülés autópályája” megépítését követelték, amely Marosvásárhely és Jászvárás (Iasi) között teremtene gyorsforgalmi kapcsolatot Moldva és Erdély között. A bukaresti vezetés végül a gyorsabban kivitelezhető A7-es mellett döntött.