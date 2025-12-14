Útban volt, eltörölték: megúsztak a magyarok egy tetemes adót – uniós élvonalba löki Magyarországot a kormányzati intézkedés

Európában a háztartási áram- és gázköltségek része a felhasználás alapján fizetendő adó. Ez azontól, hogy tetemes költségvetési bevétel, eszköze a tarifák alacsonyabbra szorításának is az elszaladó piaci árak idején. Áfa mindenütt van, sok helyen energiaadó is, továbbá találkozhatunk környezetvédelmi adóval, széndioxid-adóval és megújulóenergia-támogatási díjjal.

Az adó jelentős téte az európai lakossági rezsin belül/Fotó: Csomor Ádám

Az energiaadó eredeti funkciója a megújuló alapú energiatermelés támogatása. Ez az adó jellemzően, de nem minden országban fix nagyságú. Ahol fix, ott a bruttó végfelhasználói áron (tarifán) belüli súlya csak annak megfelelően változik, hogy hogyan módosul a többi összetevő mértéke.

Áramra terel a holland szabályozás

Nagy a szórás az energiaadó használata és mértéke szempontjából. Az egyik szélső eset Hollandia, ahol azt jelenleg is eredeti szelleme szerint alkalmazzák, aminek eredményeként nagyon érdekes állapot alakult ki. Az adó mellé ugyanis 2020-ben bevezettek egy lakossági tax-creditet, lényegében adókedvezményt, adóvisszatérítést, amely még nagyobb is lehet magánál az energiaadónál. Így a bevetése negatív adót eredményezhet. A jogalkotó ezzel ösztönzi a lakosságot arra, hogy a fosszilis eredetű földgáz helyett áramot használjon. Vagyis, bár a hollandiai áramtarifában elvben van energiaadó, a fizetendő nagysága nulla, sőt, akár még támogatás is megjelenhet helyette.

A magyarok ezt az adót megúszták

További hat európai fővárosban hivatalosan is nulla a lakossági áram energiaadója. Ezek Szófia, Budapest, Riga, Vilnius, Luxembourg és Kijev. Amszterdam mellett Budapest esete is sajátos. Magyarországon ugyanis a 2013-ban indult rezsicsökkentés során „útban volt" az energiaadó. Eltörlésével - egyben a piaci felhasználókra való áthárításával - és más intézkedésekkel együtt Magyarországon jöttek létre az Európai Unión belül a legalacsonyabb háztartási tarifák.

Az energiaadó másik euróapi végletét a brüsszeli áramár mutatja. Az adónem a belga főváros novemberi áramtarifájának a 32 százalékát tette ki. Brüsszelben volt a negyedik legdrágább a lakossági áram, az egységára a magyarországinak mintegy négyszeresét tette ki.