Rászállt a Google-ra az Európai Bizottság, a mesterséges intelligenciát firtatják

Az Európai Bizottság hivatalos trösztellenes vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a Google megsértette-e az uniós versenyjogi szabályokat azzal, hogy webes kiadók tartalmát, valamint az online videómegosztó platformra, a YouTube-ra feltöltött tartalmakat mesterséges intelligencia (MI) célokra felhasználta — közölte az Európai Bizottság.

A vizsgálat során azt fogják megnézni, hogy a Google torzítja-e a versenyt azzal, hogy tisztességtelen feltételeket szab a kiadóknak és a tartalomkészítőknek, vagy azzal, hogy kiváltságos hozzáférést biztosít magának az ilyen tartalmakhoz, ezáltal hátrányos helyzetbe hozva a rivális MI-modellek fejlesztőit.

A YouTube-ra feltöltött videók és egyéb tartalmak a Google generatív mesterséges intelligencia modelljeinek képzésére szolgálnak, anélkül, hogy a tartalom készítői megfelelő ellentételezést kapnának, és anélkül, hogy lehetőségük lenne megtagadni tartalmuk ilyen felhasználását.

Ki fizet kinek a Google az AI-felhasználásért?

A YouTube-ra videókat feltöltő tartalomalkotók kötelesek engedélyt adni a Google-nak, hogy adataikat különböző célokra felhasználhassa, többek között generatív mesterséges intelligencia modellek képzésére. A Google nem fizet a YouTube-tartalomalkotóknak tartalmukért, és nem engedi nekik, hogy tartalmukat a YouTube-ra feltöltsék anélkül, hogy a Google-nak engedélyeznék az adatok felhasználását.

Ugyanakkor a YouTube irányelvei tiltják a mesterséges intelligencia modellek rivális fejlesztőinek, hogy a YouTube-tartalmakat saját mesterséges intelligencia modelleik képzésére használják.

Ha bebizonyosodik, hogy a vizsgált gyakorlatok megsértik az EU versenyjogi szabályait, amelyek tiltják a helyzet visszaélésszerű kihasználását. Az Európai Bizottság most elsőbbségi ügyként fogja lefolytatni a mélyreható vizsgálatot.