Csúszik egy évet a török atomerőmű átadása - a kínai ahol tud, segít

A török ​​energiaügyi miniszter elmagyarázta, miért halasztották el az ország első atomerőműve, az Akkuyu üzembe helyezését. Alparslan Bayraktar több tényezőt is ismertetett, mindegyike független a kivitelezőtől.

A török piacnak még várnia kell Akkuyu áramára/Fotó: Anadolu via AFP

Az Oroszországgal kötött szerződés eredetileg azt írta elő, hogy az erőmű már 2025 áprilisában termelje meg az első áramot. A határidőt azonban közel egy évvel ki kellett tolni. A miniszter szerint olyan tényezők késleltették a projektet, mint a

koronavírus-járvány,

a különféle szankciók

és a szükséges berendezések szállítási nehézségei.

Például a német Siemens cég megtagadta a már kifizetett turbinák leszállítását, ami körülbelül másfél évvel késleltette a projektet. Továbbá az Egyesült Államok befagyasztotta a tervező és kivitelező Roszatom munkájának kifizetésére használt török ​​pénzeszközöket, mivel januárban szankciókat vezettek be a Gazprombankra – idézi fel a hírről beszámoló orosz lap. (A Wall Street Journal jelentése szerint az Egyesült Államokban befagyasztották a Gazprombanktól a JPMorgan Banknak átutalt 2 milliárd dollárt, amelyet az Akkuyu atomerőmű építésére szántak. A cikk arról számol be, hogy a Gazprombank 9 milliárd dollár hitelt nyújt az erőműnek. 2022 nyarán 3 milliárd dollárt utaltak át a Citi Bankon keresztül, majd további 2 milliárd dollárt a JPMorganon keresztül a török ​​Ziraat banknak. A Gazprombank akkoriban még nem volt szankciók alatt. Egy újabb, a JPMorganon keresztül folyósított 2 milliárd dolláros hitelrészletet az USA Igazságügyi Minisztériuma állított meg.)

A lendület kitart

Ennek ellenére a török ​​fél továbbra is optimista. az első erőművi blokk 2026-ban, a többi pedig 2028-ban szeretné átadni. Alparslan Bayraktar hangsúlyozta, hogy ez a projekt nemcsak az energiaszektor, hanem Törökország nukleáris szektorban szerzett egyedi technológiáinak és tapasztalatainak megszerzése szempontjából is kulcsfontosságú.

A Roszatom a build-own-operate rendszerben építi Törökország első atomerőművét. A létesítménynek négy modern reaktora lesz. elnök korábban azt mondta, hogy az erőmű üzembe helyezése 10 százalékkal növelheti az ország villamosenergia-termelését, és akár 50 milliárd dollárral is bővítheti a gazdaságát.