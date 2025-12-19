Alapjövedelem mindenkinek: a Marshall-szigetek a világon elsőként bevállalta, ráadásul egy izgalmas csavarral

A Marshall-szigetek elsőként a világon bevezette az országos univerzális alapjövedelem rendszerét, amely kriptovalutával történő kifizetést is kínál a hagyományos kifizetések mellett. A program keretében a Marshall-szigetek minden lakosának negyedévente 200 dollárnak megfelelő összeg jár lényegében automatikusan (kb. 68 ezer forint) azért, hogy mérséklődjenek a megélhetési költségek jelentette pénzügyi terheik – írja az Origo.

Feltétel nélküli alapjövedelem: meglépték a Marshall-szigeteken, a negyedévente 200 dollárnak megfelelő összeg kriptovalutában is kérhető / Fotó: Unsplash

Alapjövedelem negyvenkétezer lakosnak

A Csendes-óceánban fekvő Marshall-szigetek Hawaii és Ausztrália között elhelyezkedő kicsiny állam, lakossága körülbelül 42 ezer fő. Hivatalos fizetőeszköze az amerikai dollár. Az alapjövedelem-programot egy, az Egyesült Államokkal kötött megállapodás alapján létrehozott vagyonkezelői alap finanszírozza, amelynek részben az a célja, hogy kártalanítsa a Marshall-szigeteket az amerikai nukleáris kísérletek kapcsán, melyeket korábban a szigeteken végeztek. Az alap több mint 1,3 milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkezik, az Egyesült Államok pedig további 500 millió dollárt különít el a számára 2027-ig.

Az Origo külföldi tudósítások alapján arról ír, hogy az első részleteket már november végén kifizették, a lakosok választhattak, hogy a pénzt bankszámlára, csekken vagy kriptovalutaként blokkláncon keresztül, egy a kormány által támogatott digitális pénztárcán keresztül kérik.

„Kormányként biztosítani akarjuk, hogy senki se szakadjon le – mondta David Paul, a Marshall-szigetek pénzügyminisztere. – A negyedévente fejenként 200 dollár, ami körülbelül évi 800 dollárt jelent, nemigen késztet senkit arra, hogy feladja a pénzkereső munkáját, de egyfajta hangulatjavítást jelent” – tette hozzá a kormánytag.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.