Állampapír: igazi flúgos futam jön a jövő év elején, csak januárban 550 milliárd euró mozdul meg – belecsapnak a lecsóba a hollandok

Az európai hosszú lejáratú kötvénypiacon egy korábban hűséges, és rendkívül tőkeerős vevő hamarosan máshol kezd el vásárolni. A holland nyugdíjalapok portfólióátrendezése teljesen átalakíthatja az európai állampapírpiac szerkezetét.

Nyugdíjasok Amszterdamban - a holland alapok totál megboríthatják az európai állampapírpiac évkezdetét / Fotó: NurPhoto via AFP

Az 1,6 ezer milliárd eurós holland nyugdíjrendszer – amely a legnagyobb a régióban – jelentős átalakuláson megy keresztül annak érdekében, hogy az előregedő társadalom miatt fenntarthatóbbá váljon. Az alapok a jövőben többet fektetnek kockázatosabb eszközökbe és kevesebbet kötvényekbe. Ez azzal is jár, hogy kamatkockázati piac termékei iránt is radikálisan csökken a kereslet, hiszen az alapok kevesebb fedezeti ügyletet kötnek majd.

Amikor a hollandok belecsapnak a lecsóba

Az évek óta tervezett elmozdulás nagy része már csak hetekre van: az első jelentős állomány január 1-jén áll át az új rendszerre. Az ING Bank szerint ekkor

mintegy 550 milliárd eurónyi eszköz mozog majd, ami különösen kockázatos lehet az év azon időszakában, amikor sok piaci szereplő nincs aktívan jelen a piacon, alacsony a forgalom.

A nagyságrend miatt a jegybankárok és a szabályozók is aggódva figyelik, hogyan zajlik majd a folyamat. A kormányok számára is kulcskérdésről van szó, hiszen a feszes költségvetési helyzet és a növekvő állami kiadások mellett égetően szükségük van nagy vevőkre az államadósság finanszírozásához.

Az idei évre jellemző volt, hogy sokan leépítették kitettségüket a hosszú lejáratú kötvényekben, és olyan stratégiákba fektettek, amelyek akkor fizetnek, ha ezek továbbra is alulteljesítik a rövidebb futamidejű papírokat.

Az európai kamatpiacon gyakorlatilag minden a holland nyugdíjalapokról szól

– mondta a Bloombergnek Rohan Khanna, a Barclays eurókamat-stratégiáért felelős vezetője. „Ez az egyik legjelentősebb változás az európai kötvénypiacon, és ami a legfontosabb: egy fekete doboz” - tette hozzá.

Bálna az állampapírpiac tengerében

Az Európai Központi Bank szerint a holland rendszer valóságos „bálna” a kötvénypiacon:

az euróövezeti nyugdíjalapok által tartott államkötvények mintegy 65 százaléka náluk van.

Ez részben annak köszönhető, hogy a foglalkoztatói nyugdíjrendszer a legtöbb munkavállaló számára kötelező. Mivel ezek az alapok hagyományosan meghatározott juttatású rendszerek voltak (amelyekben előre rögzítik a kifizetések nagyságát, függetlenül a befektetések teljesítményétől), nagymértékben támaszkodtak a hosszú lejáratú eszközökre, hogy biztosítsák a jövőbeni nyugdíjkifizetések fedezetét.