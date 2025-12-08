Nagyon nagy a baj, Amerikának tényleg elege lett Európából: a világ szeme láttára küldte meg a selyemzsinórt – "Nem folytatódhat így tovább, ez öngyilkosság"
Nagyon úgy tűnik, nyílt rendszerszintű válság bontakozott ki Amerika és Európa között. Ennek első jele az USA új nemzetbiztonsági stratégiája volt, amelyben egészen dermesztő megállapítások szerepelnek az Európai Unióról és annak vezetéséről.
A dokumentumban először is a Trump-adminisztráció lefektette, hogy a korábbi stratégiák nem voltak tekintettel az Egyesült Államok legfontosabb érdekeire, és más országok védelmének terhét az amerikai lakosság vállára helyezték.
Vége azoknak az időknek, amikor az Egyesült Államok Atlaszként az egész világrendre felügyelt. Most már Amerika az első
– olvasható a szövegben.
Amerika egyik létfontosságú érdekének nevezték a stratégiában az ukrajnai háború lezárását annak érdekében, hogy „ismét megteremtsék a stratégiai stabilitást Oroszországgal”. Csakhogy Washington szerint az európai politikusoknak „irreális elvárásaik” vannak az ukrajnai békével kapcsolatban: az európaiak nagy többsége békére vágyik, de ez a törekvés a politikájukban alig tükröződik.
Számos országban ingatag kisebbségi kormány van hatalmon, közülük többen lábbal tiporják a demokrácia alapelveit, hogy visszaszorítsák az ellenzéket. Az Egyesült Államok régi európai szövetségeseinek nemcsak gazdasági, hanem egzisztenciális válsággal is szembe kell nézniük. A gazdaság stagnálását Európában a civilizációs megsemmisülés egyre valósabb és egyre határozottabb kilátása árnyékolja be, Európát gyengíti
- a bevándorlási politikája,
- a csökkenő születésszám,
- a szólásszabadság cenzúrája,
- a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése.
Ha a mai trendek folytatódnak, a kontinens húsz év múlva vagy még annál is rövidebb időn belül felismerhetetlenné válik. Ebből adódóan jelenleg messze nem egyértelmű, hogy az európai országok rendelkezni fognak elég erős gazdasággal és hadsereggel ahhoz, hogy megbízható szövetségesek maradjanak. Viszont a patrióta európai pártok egyre bővülő befolyása nagy optimizmusra ad okot – értékelt Amerika.
Amerikai elbocsátó szép üzenetet küldött Európának
Az eddigiekhez képest merőben más hangvételű amerikai ítéletet Európáról Orbán Viktor is szóba hozta a hétvégén, a DPK kecskeméti háború ellenes nagygyűlésén. "Ez komoly. Lehet, hogy Rogán Tóninak nagy befolyása van, de annyi nincs, hogy ezt ő irattatta volna" – fogalmazott a magyar miniszterelnök.
Nemcsak mi mondjuk, hogy baj van, hanem Európa legnagyobb szövetségese is. Vegyük komolyan, vonjuk le a megfelelő következtetést: csak magunkra számíthatunk, függetlennek kell maradni, szuverénnek. Amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik. Csak akkor voltunk sikeresek, amikor a magunk útját jártuk – emelte ki a Orbán Viktor.
Amikor erről beszélt, aznap újabb megerősítés érkezett arról, hogy Amerika mit is gondol Európáról. Ezúttal névvel, arccal írta le egy nagyon magasrangú amerikai kormányzati szereplő, hogy mi is a baj Brüsszellel. Ő nem más, mint Christopher Landau, az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese.
A brüsszeli NATO miniszteri találkozón nemrégiben tett látogatásom egyetlen domináns benyomást hagyott bennem: az Egyesült Államok már régóta elmulasztotta kezelni a NATO-hoz és az EU-hoz fűződő kapcsolataiban tapasztalható ordító következetlenséget – kezdte bejegyzését az X-en.
Rámutatott, hogy szinte ugyanazok vannak a két szervezet tagországai között. Csakhogy amikor ezek az államok
- a NATO-kalapjukat viselik, ragaszkodnak ahhoz, hogy a transzatlanti együttműködés a kölcsönös biztonságunk sarokköve.
- De amikor ezek az országok az EU-kalapjukat viselik, gyakran teljes mértékben ellentétesek az Egyesült Államok érdekeivel és biztonságával, ideértve a "cenzúrát, a gazdasági öngyilkosságot/klímafanatizmust, a nyitott határokat, a nemzeti szuverenitás megvetését/a multilaterális kormányzás és a fokozódó adózás támogatását, a kommunista Kuba támogatását, stb.".
Landau szerint ez a következetlenség nem folytatódhat.
Vagy a nagy európai nemzetek a partnereink a nyugati civilizáció védelmében, vagy nem. De nem tehetünk úgy, mintha partnerek lennénk, miközben ezek a nemzetek megengedik, hogy az EU meg nem választott, antidemokratikus és nem reprezentatív brüsszeli bürokráciája a civilizációs öngyilkosság politikáját folytassa
– zárta nyilatkozatát az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese, amit Ursula Von der Leyen bizonyosan nem tesz az ablakba.
Oroszország viszont már egészen másképp látja az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát. "A dokumentum hangsúlyozza a párbeszéd szükségességét és ez vonzó Oroszország számára" – mondta Dmitrij Peszkov, Putyin elnök sajtótitkára. Szerinte miután a problémák megoldódnak, megnyílhat Oroszország és az Egyesült Államok számára a kapcsolatok helyreállítására és a mély válságból való kikerülés.