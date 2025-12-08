Nagyon nagy a baj, Amerikának tényleg elege lett Európából: a világ szeme láttára küldte meg a selyemzsinórt – "Nem folytatódhat így tovább, ez öngyilkosság"

Nagyon úgy tűnik, nyílt rendszerszintű válság bontakozott ki Amerika és Európa között. Ennek első jele az USA új nemzetbiztonsági stratégiája volt, amelyben egészen dermesztő megállapítások szerepelnek az Európai Unióról és annak vezetéséről.

Amerikai elbocsátó szép üzenetet küldött Európának / Fotó: NurPhoto via AFP

A dokumentumban először is a Trump-adminisztráció lefektette, hogy a korábbi stratégiák nem voltak tekintettel az Egyesült Államok legfontosabb érdekeire, és más országok védelmének terhét az amerikai lakosság vállára helyezték.

Vége azoknak az időknek, amikor az Egyesült Államok Atlaszként az egész világrendre felügyelt. Most már Amerika az első

– olvasható a szövegben.

Amerika egyik létfontosságú érdekének nevezték a stratégiában az ukrajnai háború lezárását annak érdekében, hogy „ismét megteremtsék a stratégiai stabilitást Oroszországgal”. Csakhogy Washington szerint az európai politikusoknak „irreális elvárásaik” vannak az ukrajnai békével kapcsolatban: az európaiak nagy többsége békére vágyik, de ez a törekvés a politikájukban alig tükröződik.

Számos országban ingatag kisebbségi kormány van hatalmon, közülük többen lábbal tiporják a demokrácia alapelveit, hogy visszaszorítsák az ellenzéket. Az Egyesült Államok régi európai szövetségeseinek nemcsak gazdasági, hanem egzisztenciális válsággal is szembe kell nézniük. A gazdaság stagnálását Európában a civilizációs megsemmisülés egyre valósabb és egyre határozottabb kilátása árnyékolja be, Európát gyengíti

a bevándorlási politikája,

a csökkenő születésszám,

a szólásszabadság cenzúrája,

a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése.

Ha a mai trendek folytatódnak, a kontinens húsz év múlva vagy még annál is rövidebb időn belül felismerhetetlenné válik. Ebből adódóan jelenleg messze nem egyértelmű, hogy az európai országok rendelkezni fognak elég erős gazdasággal és hadsereggel ahhoz, hogy megbízható szövetségesek maradjanak. Viszont a patrióta európai pártok egyre bővülő befolyása nagy optimizmusra ad okot – értékelt Amerika.

Az eddigiekhez képest merőben más hangvételű amerikai ítéletet Európáról Orbán Viktor is szóba hozta a hétvégén, a DPK kecskeméti háború ellenes nagygyűlésén. "Ez komoly. Lehet, hogy Rogán Tóninak nagy befolyása van, de annyi nincs, hogy ezt ő irattatta volna" – fogalmazott a magyar miniszterelnök.