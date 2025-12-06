Amerika ítéletet mondott Európáról, Ursula von der Leyent még sose alázták meg így: felbomlik a nyugati szövetség?

Az Egyesült Államok dominanciájának megerősítését tűzi ki célul a nyugati féltekén Amerika új nemzetbiztonsági stratégiája, amelyben egyebek mellett azt állítják: az európai országok „a civilizációs megsemmisülés” kilátásával néznek szembe – derül ki az MTI tudósításából.

Az Egyesült Államok stratégiáját mindenekfelett az motiválja, ami Amerika számára előnyös – áll a Fehér Ház által közzétett 33 oldalas dokumentumban, amely Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta az első hivatalos kinyilatkoztatása az ország nemzetbiztonsági stratégiájának. A Joe Biden által meghatározott elképzelés inkább a külföldi szövetségek újraélesztését tartotta szem előtt.

„A korábbi stratégiák nem voltak tekintettel az Egyesült Államok legfontosabb érdekeire, és más országok védelmének terhét az amerikai lakosság vállára helyezték. Vége azoknak az időknek, amikor az Egyesült Államok Atlaszként az egész világrendre felügyelt. Most már Amerika az első” – olvasható a szövegben.

Amerika egyik létfontosságú érdekének nevezték a stratégiában az ukrajnai háború lezárását annak érdekében, hogy „ismét megteremtsék a stratégiai stabilitást Oroszországgal”.

Washington szerint az európai politikusoknak „irreális elvárásaik” vannak az ukrajnai békével kapcsolatban. Számos országban ingatag kisebbségi kormány van hatalmon, közülük többen lábbal tiporják a demokrácia alapelveit, hogy visszaszorítsák az ellenzéket. Az európaiak nagy többsége békére vágyik, de ez a törekvés a politikájukban alig tükröződik.

Az Egyesült Államok régi európai szövetségeseiről úgy vélték a dokumentumban, hogy nemcsak gazdasági, hanem egzisztenciális válsággal is szembe kell nézniük.

A gazdaság stagnálását Európában a civilizációs megsemmisülés egyre valósabb és egyre határozottabb kilátása árnyékolja be,

az Egyesült Államok szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám, „a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása és a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése”.

Ha a mai trendek folytatódnak, a kontinens húsz év múlva vagy még annál is rövidebb időn belül felismerhetetlenné válik. Ebből adódóan jelenleg messze nem egyértelmű, hogy az európai országok rendelkezni fognak elég erős gazdasággal és hadsereggel ahhoz, hogy megbízható szövetségesek maradjanak

– fogalmaztak az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiában az MTI szemléje szerint. Azt ugyanakkor hozzátették: „A patrióta európai pártok egyre bővülő befolyása nagy optimizmusra ad okot.”