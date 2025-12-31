Most szúrták hátba Amerikát: azt a kést forgatták el benne, amit már az USA is használt korábban – sötét jövőt jósolnak a most kikerült részletek

A hír: az ázsiai óriás szerdán bejelentette, hogy a kereskedelmi minisztérium új vámokat vet ki a marhahúsimportra a jövő évtől, 55 százalékos felárat szabva ki az Amerikából és más nagyobb beszállítókból érkező szállítmányokra, amint túllépik az éves kvótákat. A háttér: Kínában hegyekben áll a marhahús – és már már túl olcsó –, miközben Nyugaton az égbe megy az ára, mégis hajukat tépik a gazdák. Amerikában Donald Trump elnök már korrekciót hajtott végre a hajó irányában, Európában legutóbbi emlékünk a brüsszeli téren égő gumihegy lehet, amelyet a Mercosur-egyezmény ellen tüntető gazdák gyújtottak.

Az amerikai marhahús már áldozatul esett a vámháborúnak: több kínai étteremben már nem elérhető / Fotó: AFP

A termelők az Atlanti- és a Csendes-óceán mindkét partján elégedetlenek, az ok azonban Kínában a túlkínálat, a nyugatiaknál a túlkereslet, és Peking most saját termelőik érdekében lép. A kínaiak minden húst megesznek, a marhahús esetében az történt, hogy miközben a kormányzat támogatta a hazai termelés felfuttatását, áramlottak be a külföldi termékek is.

Amerikában és Európában ezzel szemben egyre kevesebb a marha, a kereslet viszont nem csökkent. Az árak ezért a kínai szakadással ellentétben – ami a termelőknek már árt – durván felszöktek, a nyugati termelőket még ez se segíti ki – ők is elégedetlenek és a fogyasztók is. Trump elnök már lépett – írja a Bloomberg –, csökkentik a marhahús és más megdrágult importélelmiszerek vámjait. Európa közben a Mercosur-egyezményről tárgyal – ellene a december 18-ai EU-csúcs helyszínének közelében tüntettek látványosan a gazdák –, amely megkönnyítené a marhahús behozatalát Latin-Amerikából.

Látjuk az irányt: Kína egyszerre balanszíroz ki viszonylag kedvező helyzetet fogyasztóinak és gazdáinak, Nyugaton senki se boldog és legfeljebb a fogyasztók (szavazók) kapnak könnyítést.

Lássuk, mit tesz épp most Kína.

Hegyekben áll a marhahús, készletekből fogyaszthatnak

A 2026. január 1-jén hatályba lépő védintézkedés három évig lesz érvényben – írta a Newsweek, amely amerikai szempontból látja az eseményeket (de tudni kell, az USA csak az egyike a nagy szállítóknak, ott van Argentína, Brazília és Ausztrália is). A szabályozás értelmében az országspecifikus kvóták korlátozzák a vámmentes szállítmányokat – az első évben 164 000 tonna amerikai marhahúst –, és az ezen korlátokat meghaladó importra a meglévő vámokon felül további vámot kell fizetni.