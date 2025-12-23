Az oroszok megfenyegették Trumpot, máris megkapták a választ: Amerika gúnyt űz a világ legnagyobb olajhatalmából – sose adja vissza a tankhajóit

Az Egyesült Államok megtartja a Venezuelától lefoglalt olajat és az érintett olajszállító hajókat – közölte Donald Trump amerikai elnök újságírói kérdésre válaszolva hétfőn a floridai Mar-a-Lagóban.

Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A bejelentés előzménye, hogy az amerikai parti őrség a közelmúltban két olajszállító tartályhajót foglalt le a Karib-térségben. Médiaértesülések szerint az amerikai erők vasárnap óta egy harmadik hajót is figyelemmel kísérnek Venezuela közelében nemzetközi vizeken, mivel azt a Caracas által a szankciók megkerülésére használt "árnyékflotta" részének tartják.

Az elnök szerint az Egyesült Államok a lefoglalt olajat

megtarthatja vagy eladhatja és az akár a stratégiai tartalékokat is gyarapíthatja.

Arra a kérdésre, hogy a fokozódó nyomás célja-e Maduro megbuktatása, Trump azt mondta: "valószínűleg igen… ez rajta múlik". Trump a Reutersnek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: "okos lenne", ha Nicolás Maduro venezuelai elnök távozna a hatalomból.

Trump korábban a Truth Social közösségi platformon jelentette be, hogy "teljes és totális blokádot" rendel el minden, szankciókkal sújtott, Venezuelába tartó vagy onnan induló olajtankerrel szemben. Az intézkedést azzal indokolta, hogy Venezuela szerinte "olajat, földet és egyéb vagyonelemeket" tulajdonított el az Egyesült Államoktól, amelyeket "azonnal" vissza kell szolgáltatnia.

A venezuelai kormány visszautasította Trump követeléseit. Caracas "groteszk fenyegetésnek" minősítette az amerikai lépéseket, és súlyos nemzetközi jogsértést emlegetett.

Az eszkalálódó feszültség miatt az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart. A tanácskozást Venezuela kezdeményezte Oroszország és Kína támogatásával. Moszkva közölte:

korlátlan támogatásáról biztosítja Venezuelát, és súlyos következményekre figyelmeztetett az amerikai lépések miatt.

