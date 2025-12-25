Valaki nagyon bevágódott a Jézuskánál, 600 milliárd forintot nyert a lottón szenteste, ez a magyar GDP majdnem egy százaléka

A Powerball bejelentette, hogy egy játékos megnyerte az 1,817 milliárd dolláros jackpotot karácsony este, amely a valaha megnyert második legnagyobb amerikai lottófőnyeremény - írja a Business Insider.

A Powerball amerikai lottó főnyereményét hirdető tábla - itt még "csak" 1,7 milliárd dollár volt a jackpot / Fotó: Anadolu via AFP

A Powerball megerősítette, hogy egy szelvény mind a hat számot eltalálta a szerda esti sorsoláson, ezzel bebiztosítva a hatalmas főnyereményt. A nyertes szelvényt Arkansasban adták el. A nyerőszámok a fehér golyók (4, 25, 31, 52, 59) és a piros Powerball 19 voltak. A Power Play szorzója 2 volt.

Az amerikai lottó rekordja 2,04 milliárd dollár volt

A jackpot összege az Egyesült Államokban országos figyelmet keltett, mivel szeptember 6. óta több mint 46 egymást követő sorsoláson keresztül nőtt egyfolytában - nyertes híján. A Powerball sajtóközleménye szerint a Powerball jackpotját egyszer nyerték meg szenteste – 2011-ben –, és négyszer karácsony napján.

A Powerball jelenleg 45 államban működik, továbbá elérhető Washington D.C.-ben, Puerto Ricóban és az Amerikai Virgin-szigeteken.

Több állam közös lottójátéka, hetente kétszer - hétfőn és szerdán - sorsolnak.

A rekord jackpot 2022-ben halmozódott fel, 2,04 milliárd dollár volt. Az USA másik nagy lottójátéka a a Mega Millions.

A nyerési esély nagyjából 1 a 292 millióhoz, és minden szelvény 2 dollárba kerül.

A nyertes választhat, hogy a nyereményt közel három évtized alatt kifizetett, összesen 1,817 milliárd dolláros járadékként, vagy egyösszegű 834,9 millió dolláros kifizetésként veszi fel.