Deviza
EUR/HUF388,65 0% USD/HUF330,03 0% GBP/HUF445,43 0% CHF/HUF418,59 0% PLN/HUF92,21 0% RON/HUF76,31 0% CZK/HUF16,02 0% EUR/HUF388,65 0% USD/HUF330,03 0% GBP/HUF445,43 0% CHF/HUF418,59 0% PLN/HUF92,21 0% RON/HUF76,31 0% CZK/HUF16,02 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szerencsejáték
főnyeremény
powerball
lottó
jackpot

Valaki nagyon bevágódott a Jézuskánál, 600 milliárd forintot nyert a lottón szenteste, ez a magyar GDP majdnem egy százaléka

Minden idők második legnagyobb lottó főnyereményét nyerték meg Amerikában szenteste. Az amerikai lottó jackpotja 1,87 milliárd dollár volt.
D. GY.
2025.12.25, 11:43

A Powerball bejelentette, hogy egy játékos megnyerte az 1,817 milliárd dolláros jackpotot karácsony este, amely a valaha megnyert második legnagyobb amerikai lottófőnyeremény - írja a Business Insider.

amerikai lottó Powerball jackpot
A Powerball amerikai lottó főnyereményét hirdető tábla - itt még "csak" 1,7 milliárd dollár volt a jackpot / Fotó: Anadolu via AFP

A Powerball megerősítette, hogy egy szelvény mind a hat számot eltalálta a szerda esti sorsoláson, ezzel bebiztosítva a hatalmas főnyereményt. A nyertes szelvényt Arkansasban adták el. A nyerőszámok a fehér golyók (4, 25, 31, 52, 59) és a piros Powerball 19 voltak. A Power Play szorzója 2 volt.

Az amerikai lottó rekordja 2,04 milliárd dollár volt

A jackpot összege az Egyesült Államokban országos figyelmet keltett, mivel szeptember 6. óta több mint 46 egymást követő sorsoláson keresztül nőtt egyfolytában - nyertes híján. A Powerball sajtóközleménye szerint a Powerball jackpotját egyszer nyerték meg szenteste – 2011-ben –, és négyszer karácsony napján.

  • A Powerball jelenleg 45 államban működik, továbbá elérhető Washington D.C.-ben, Puerto Ricóban és az Amerikai Virgin-szigeteken. 
  • Több állam közös lottójátéka, hetente kétszer - hétfőn és szerdán - sorsolnak. 
  • A rekord jackpot 2022-ben halmozódott fel, 2,04 milliárd dollár volt. Az USA másik nagy lottójátéka a a Mega Millions. 

A nyerési esély nagyjából 1 a 292 millióhoz, és minden szelvény 2 dollárba kerül.

 A nyertes választhat, hogy a nyereményt közel három évtized alatt kifizetett, összesen 1,817 milliárd dolláros járadékként, vagy egyösszegű 834,9 millió dolláros kifizetésként veszi fel.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu