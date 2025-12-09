Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Andrej Babis
Csehország
megszorítások

Visszatért Orbán Viktor szövetségese, hogy véget vessen a cseh fuldoklásnak

Erős szövetségest kapott Orbán Viktor. Andrej Babis deficitnövelés nélkül válthatja valóra a kampányígéreteit.
M. Cs.
2025.12.09, 12:02
Frissítve: 2025.12.09, 12:13

Visszatért a hatalomba Andrej Babis, Petr Pavel cseh köztársasági elnök a várakozásoknak megfelelően kedden kinevezte kormányfőnek az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét. Babis azonnal letette a hivatali esküt, így immár hivatalosan is ő vezeti az országot, a célja pedig megvalósítani kampányígéretét, véget vetni a gazdasági megszorítások éveinek.

Andrej Babis
Andrej Babis és Petr Pavel köztársasági elnök / Fotó: AFP

A kinevezése előtt az üzletember feloldotta a vállalkozói és politikai szerepvállalása közötti összeférhetetlenséget, lemondott az Agrofert Holding élén egyszemélyes tulajdonosként betöltött tisztségéről.

Babis 71 éves, így Csehország legidősebb hivatalban lévő kormányfője, aki 16 tagú, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok mozgalom által alkotott koalíciós kormány élén irányítja majd az országot a három párt októberben kötött megállapodásának megfelelően.

A koalíciónak 108 képviselője van a 200 tagú alsóházban.

A minisztereket ugyan várhatóan csak a jövő hét elején nevezi ki a köztársasági elnök, a posztokra jelöltek azonban már ismertek, 

elkészült a kormányprogram is. Tomio Okamura, az SPD vezetője, a képviselőház elnöke szerint, aki első intézkedéseként leszedette az ukrán zászlót a törvényhozás épületéről, az új kabinetről várhatóan január 13-án szavaz majd az alsóház.

Andrej Babis meglovagolta a csehek elégedetlenségét

Babis négy év után tér vissza a cseh kormányfői posztra, és ez a harmadik kormányfői megbízatása. Választási győzelmét annak köszönheti, hogy sikeresen meglovagolta a csehek elégedetlenségét.

AUSTRIA - EU - POLITIC - PARTY - BABIS - KICKL - ORBAN - PATRIOTS FOR EUROPE -
Babis személyében erős szövetségest kapott Orbán Viktor (középen) / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Béremelést, adócsökkentést és nagyobb gazdasági növekedést ígért a választóknak, azzal vádolta az előző kormányt, hogy elárulta a nyugdíjasokat, kiéheztette a közszolgáltatásokat és „tönkretette az emberek életszínvonalát” azzal, hogy öntötte a pénzt Ukrajnába. Ezt a folyamatot akarja visszafordítani.

Azt tervezi, hogy visszaállítja a korábbi szociális juttatásokat, és csökkenti a vállalatok adóterheit.

A Bloomberg szerint ezek az intézkedések megterhelhetik az államháztartást, de az ország hosszú távú fiskális megszorításainak köszönhetően Babis valószínűleg továbbra is képes lesz tartani az Európai Unió által előírt hiányplafont, ami a GDP 3 százaléka.

Babis visszatért a kormányfői posztra / Fotó: AFP

A Trading Economics adatai szerint ezt a plafont az ország 2023 negyedik negyedéve óta nem lépte át, a költségvetési hiány tavaly a GDP 2-2,2 százalékát tette ki.

Trumpos kampányszlogen: „A csehek az elsők”

A Bloomberg emlékeztetett, hogy Babis „Trump-hívőnek” tartja magát, és a „csehek az elsők” kampányt folytatott. Megközelíti az amerikai elnököt a vagyonával is: 

  • Donald Trump a Forbes júniusi becslése szerint 5,1, 
  • Babis a Bloomberg milliárdos indexe szerint 4,7 

milliárd dollárral rendelkezik.

Az új cseh kormányfő a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében az infrastruktúrába történő nagyobb beruházások mellett azt is szeretné, ha a legnagyobb áramszolgáltató, 

a CEZ AS ismét teljes egészében állami tulajdonba kerülne.

Személyében erős szövetségest kapott Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A Magyar Nemzet tudósításában emlékeztetett, hogy Babis könnyen lehet az a stratégiai partner, akire a magyar kormány számíthat a visegrádi együttműködés megerősítésében, miközben határozottan elutasítja az illegális migrációt és kritikus az Európai Unió bürokráciájával szemben.

 

