Visszatért Orbán Viktor szövetségese, hogy véget vessen a cseh fuldoklásnak

Visszatért a hatalomba Andrej Babis, Petr Pavel cseh köztársasági elnök a várakozásoknak megfelelően kedden kinevezte kormányfőnek az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét. Babis azonnal letette a hivatali esküt, így immár hivatalosan is ő vezeti az országot, a célja pedig megvalósítani kampányígéretét, véget vetni a gazdasági megszorítások éveinek.

Andrej Babis és Petr Pavel köztársasági elnök / Fotó: AFP

A kinevezése előtt az üzletember feloldotta a vállalkozói és politikai szerepvállalása közötti összeférhetetlenséget, lemondott az Agrofert Holding élén egyszemélyes tulajdonosként betöltött tisztségéről.

Babis 71 éves, így Csehország legidősebb hivatalban lévő kormányfője, aki 16 tagú, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok mozgalom által alkotott koalíciós kormány élén irányítja majd az országot a három párt októberben kötött megállapodásának megfelelően.

A koalíciónak 108 képviselője van a 200 tagú alsóházban.

A minisztereket ugyan várhatóan csak a jövő hét elején nevezi ki a köztársasági elnök, a posztokra jelöltek azonban már ismertek,

elkészült a kormányprogram is. Tomio Okamura, az SPD vezetője, a képviselőház elnöke szerint, aki első intézkedéseként leszedette az ukrán zászlót a törvényhozás épületéről, az új kabinetről várhatóan január 13-án szavaz majd az alsóház.

Andrej Babis meglovagolta a csehek elégedetlenségét

Babis négy év után tér vissza a cseh kormányfői posztra, és ez a harmadik kormányfői megbízatása. Választási győzelmét annak köszönheti, hogy sikeresen meglovagolta a csehek elégedetlenségét.

Babis személyében erős szövetségest kapott Orbán Viktor (középen) / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Béremelést, adócsökkentést és nagyobb gazdasági növekedést ígért a választóknak, azzal vádolta az előző kormányt, hogy elárulta a nyugdíjasokat, kiéheztette a közszolgáltatásokat és „tönkretette az emberek életszínvonalát” azzal, hogy öntötte a pénzt Ukrajnába. Ezt a folyamatot akarja visszafordítani.

Azt tervezi, hogy visszaállítja a korábbi szociális juttatásokat, és csökkenti a vállalatok adóterheit.

A Bloomberg szerint ezek az intézkedések megterhelhetik az államháztartást, de az ország hosszú távú fiskális megszorításainak köszönhetően Babis valószínűleg továbbra is képes lesz tartani az Európai Unió által előírt hiányplafont, ami a GDP 3 százaléka.