Macron újabb hajmeresztő ötlettel rukkolt elő: hiába van legatyásodva Franciaország, ő anyahajót építene a költségvetési válság árnyékában

Új repülőgéphordozó anyahajó építésébe kezd hamarosan Franciaország – jelentette be az ország költségvetési problémái ellenére Emmanuel Macron francia elnök a hétvégén.

Az új anyahajó a Charles de Gaulle repülőgép-hordozót válthatja fel / Fotó: AFP

Az anyahajó építése a gazdaságot is pörgeti

A francia államfő az Abu Dzabiban állomásozó francia csapatok előtt elmondta, hogy a héten született döntés a kérdésben, és az anyahajó építése szerinte közvetlenül pörgeti a francia gazdaságot is, hiszen a projektben részt vevő 800 cég 80 százaléka kis- és középvállalkozás.

A Bloomberg beszámolója szerint

a PANG nevet viselő új generációs repülőgép-hordozó a jelenlegi Charles de Gaulle anyahajót válthatja fel, a tervek szerint 2038-tól.

A programban jelentős szerepet játszik a francia állam és a Thales birtokában lévő Naval Group SA is.

Franciaország ugyanakkor költségvetési nehézségekkel néz szembe, így a jövő évi büdzsé elfogadását célzó tárgyalásokat is januárra halasztották, miközben a kormány hétfőn ül össze, hogy bemutassa azt a jogszabályt, mely addig is lehetővé teszi az állam működését.

Az új anyahajó építésének elhalasztását is javasolta több képviselő a projekt árára hivatkozva, mely korábbi becslések szerint akár a 10 milliárd eurót is elérheti.

Folyamatos a költségvetési válság Franciaországban

A túlságosan magas költségvetési hiány miatt Franciaországban elkerülhetetlennek tűnik a kiigazítás, azonban a kormánynak nincs többsége a Nemzetgyűlésben, miután Macron az Európai Parlamenti választások után előre hozott választást írt ki. Az elnök szövetségesei így kisebbsége kerültek, a többséghez így vagy a Marine Le Pen-féle Nemzeti tömörülés vagy a baloldal támogatása szükséges. A megszorításokat azonban egyik oldal sem támogatja, így

az utóbbi időszakban szinte permanens a kormányválság Franciaországban.

A jövő évi költségvetés elfogadása kifejezetten nehéz feladatnak ígérkezik , ami miatt Macron már többször is kénytelen volt lecserélni a miniszterelnököt és a kormányt. Nem véletlenül érvel a francia elnök az anyahajó mellett annak gazdaságélénkítő hatásával. A hadiipari beruházás mellett szól az is, hogy az Európai Unió szabályai a védelmi kiadások területén adnak nagyobb mozgásteret az állami költekezés előtt, ráadásul a NATO is a hadi kiadások növelését várja a tagállamoktól.