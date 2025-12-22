Deviza
EUR/HUF387,6 +0,23% USD/HUF330,36 +0,07% GBP/HUF443,85 +0,49% CHF/HUF416,32 +0,33% PLN/HUF92,05 +0,14% RON/HUF76,18 +0,03% CZK/HUF15,93 +0,23% EUR/HUF387,6 +0,23% USD/HUF330,36 +0,07% GBP/HUF443,85 +0,49% CHF/HUF416,32 +0,33% PLN/HUF92,05 +0,14% RON/HUF76,18 +0,03% CZK/HUF15,93 +0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 603,8 +0,18% MTELEKOM1 802 -0,78% MOL2 870 +1,6% OTP35 270 -0,09% RICHTER9 710 -0,26% OPUS546 -0,73% ANY7 020 +0,28% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 075,59 +0,57% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 453,81 +0,14% BUX110 603,8 +0,18% MTELEKOM1 802 -0,78% MOL2 870 +1,6% OTP35 270 -0,09% RICHTER9 710 -0,26% OPUS546 -0,73% ANY7 020 +0,28% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 075,59 +0,57% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 453,81 +0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
anyahajó
Franciaország

Macron újabb hajmeresztő ötlettel rukkolt elő: hiába van legatyásodva Franciaország, ő anyahajót építene a költségvetési válság árnyékában

A francia elnök szerint a program közvetlenül segíti a gazdaságot is. Az új anyahajó 2038-tól állhat szolgálatba a tervek szerint.
K. B. G.
2025.12.22, 11:51
Frissítve: 2025.12.22, 11:58

Új repülőgéphordozó anyahajó építésébe kezd hamarosan Franciaország – jelentette be az ország költségvetési problémái ellenére Emmanuel Macron francia elnök a hétvégén.

Az új anyahajó a Charles de Gaulle repülőgép-hordozót válthatja fel / Fotó: AFP

Az anyahajó építése a gazdaságot is pörgeti

A francia államfő az Abu Dzabiban állomásozó francia csapatok előtt elmondta, hogy a héten született döntés a kérdésben, és az anyahajó építése szerinte közvetlenül pörgeti a francia gazdaságot is, hiszen a projektben részt vevő 800 cég 80 százaléka kis- és középvállalkozás.

A Bloomberg beszámolója szerint 

a PANG nevet viselő új generációs repülőgép-hordozó a jelenlegi Charles de Gaulle anyahajót válthatja fel, a tervek szerint 2038-tól. 

A programban jelentős szerepet játszik a francia állam és a Thales birtokában lévő Naval Group SA is.

Franciaország ugyanakkor költségvetési nehézségekkel néz szembe, így a jövő évi büdzsé elfogadását célzó tárgyalásokat is januárra halasztották, miközben a kormány hétfőn ül össze, hogy bemutassa azt a jogszabályt, mely addig is lehetővé teszi az állam működését.

Az új anyahajó építésének elhalasztását is javasolta több képviselő a projekt árára hivatkozva, mely korábbi becslések szerint akár a 10 milliárd eurót is elérheti.

Folyamatos a költségvetési válság Franciaországban

A túlságosan magas költségvetési hiány miatt Franciaországban elkerülhetetlennek tűnik a kiigazítás, azonban a kormánynak nincs többsége a Nemzetgyűlésben, miután Macron az Európai Parlamenti választások után előre hozott választást írt ki. Az elnök szövetségesei így kisebbsége kerültek, a többséghez így vagy a Marine Le Pen-féle Nemzeti tömörülés vagy a baloldal támogatása szükséges. A megszorításokat azonban egyik oldal sem támogatja, így 

az utóbbi időszakban szinte permanens a kormányválság Franciaországban.

A jövő évi költségvetés elfogadása kifejezetten nehéz feladatnak ígérkezik , ami miatt Macron már többször is kénytelen volt lecserélni a miniszterelnököt és a kormányt.  Nem véletlenül érvel a francia elnök az anyahajó mellett annak gazdaságélénkítő hatásával. A hadiipari beruházás mellett szól az is, hogy az Európai Unió szabályai a védelmi kiadások területén adnak nagyobb mozgásteret az állami költekezés előtt, ráadásul a NATO is a hadi kiadások növelését várja a tagállamoktól.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu