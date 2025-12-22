Újabb brutális bírságot kapott az Apple Európában – az amerikai tech óriást sorra bírságolják a hatóságok

Az olasz versenyhatóság (AGCM) hétfőn közölte, hogy 98,6 millió eurós bírságot szabott ki az Apple-re, valamint annak két leányvállalatára, a mobilalkalmazások piacán fennálló erőfölénnyel való feltételezett visszaélés miatt. A hatóság szerint az amerikai technológiai óriás az Apple Store-on keresztül megsértette az európai szabályozásokat, mivel a platformon „abszolút domináns” pozíciót élvez a harmadik félhez tartozó fejlesztőkkel szemben – írja a Reuters.

Az Apple újra hatalmas bírságot kapott Európában / Fotó: JAKUB PORZYCKI

A versenyfelügyeleti eljárás 2023 májusában indult, miután a hatóság megállapította, hogy a vállalat 2021 áprilisától szigorúbb adatvédelmi feltételeket kényszerített a külső alkalmazásfejlesztőkre, ami hátrányosan érintette őket.

Az AGCM szerint az Apple előírta, hogy a harmadik félhez tartozó fejlesztők külön felhasználói hozzájárulást kérjenek az adatgyűjtéshez és az adatok reklámcélú összekapcsolásához az Apple által megkövetelt, úgynevezett App Tracking Transparency (ATT) felugró ablakon keresztül.

Az ATT irányelv feltételeit az Apple egyoldalúan határozza meg, azok sértik az üzleti partnerek érdekeit, és nem arányosak az adatvédelem céljával, amelyre a vállalat hivatkozik

– írta a hatóság közleményében. Hozzátette, hogy az eljárás nem felel meg az adatvédelmi szabályoknak.

A hatóság szerint a fejlesztőket emellett arra is rákényszerítették, hogy ugyanarra a célra többször is hozzájárulást kérjenek a felhasználóktól.

Az AGCM közölte, hogy a vizsgálatot az Európai Bizottsággal, valamint más nemzetközi versenyhatóságokkal összehangoltan folytatták le.

Az Apple-nek ez már a sokadik bírsága volt idén. Márciusban ugyanúgy az ATT miatt kapott rekord mértéktű pénzbüntetést a franciáktól, majd az Európai Bizottság kifogásolta az amerikai telefon- és szoftvergyártó üzleti gyakorlatát akkora bírsággal, hogy az végül visszavonulót fújt. November végén pedig arról érkezett a hír, hogy Indiában akkora versenyjogi vita bontakozott ki, amely a globális technológiai szektor egyik legkeményebb összecsapásává nőhet. Az Apple ebben akár 38 milliárd dolláros bírsággal is szembesülhet.