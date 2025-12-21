Deviza
Óriási arany- és rézlelőhely van Erdélyben: Magyarországtól függ, hogy kibányászhatják-e a románok – az EU-nak nagyon kellene, 500 millió dollár a tét

Hatalmas pénz lóg a levegőben az erdélyi bányaprojektben. A kolozsvári bíróság döntése nyomán Magyarországgal kell konzultálnia a romániai bányavállalatnak, ha környezetvédelmi engedélyt szeretne a Hunyad megyei réz- és aranybánya kitermeléséhez.
VG
2025.12.21, 17:57
Frissítve: 2025.12.21, 17:57

A kanadai Euro Sun Mining bányászati ​​vállalat hatalmas sikert ért el romániai réz- aranybánya-projektjében, amikor megállapodott a több mint 240 milliárd dolláros éves bevételű svájci Trafigurával, a világ legnagyobb fémkereskedőjével, hogy utóbbi egy maximum 200 millió dolláros finanszírozással száll be a beruházásba, csak az a gond, hogy nincs környezetvédelmi engedély – írja a román Profit.ro hírportál.

aranybánya
Készül a réz Kanadában, a kép illusztráció / Fotó: AFP

Az erdélyi arany- és rézbányát stratégiai beruházássá nyilvánította az EU

Az Erdélyben, a Hunyad megyei Rovina térségében 20 évvel ezelőtt indított réz- és aranyvagyon-kitermelési projektet ráadásul az Európai Bizottság nemrégiben felvette a kritikus nyersanyagok szempontjából stratégiainak tekintett beruházások listájára, és így jogosult az EU finanszírozására és egyéb támogatásokra is, 

jóllehet továbbra sem kapott még környezetvédelmi engedélyt, aminek a megszerzéséhez Magyarország hozzájárulása is szükséges.

A stratégiai beruházások listájára egyébként 3 romániai bányászati-ipari beruházás került fel,  és ezek közül a Hunyad megyei a legnagyobb, mivel a 300 millió eurós projekt, amely az erdélyi altalajból a réz és az arany kitermelésére és a finomításra irányul, jelentősen csökkenti Románia, illetve az EU importkitettségét.

Jelenleg ugyanis Románia az Európai Unión kívüli országokból származó rézimporttól függ. 

Ezzel a projekttel, amely évente 20 000 tonna rézkoncentrátumot fog előállítani, biztosítjuk mind a román, mind az európai gazdaság feldolgozóipari igényeinek  jelentős részét, és 2,3 százalékkal növeljük Európa réztermelését, ami elengedhetetlen a mikrovezetők gyártása, az autóipar, a repülőgépipar és a védelmi ipar szempontjából is

 – jelentette ki Bogdan Ivan román gazdasági miniszter a kiválasztott projektekről szóló brüsszeli bejelentést követően.

Egy civilszervezet fúrta meg a projektet

A torontói tőzsdén jegyzett Euro Sun Mining csoporthoz tartozó Samax Romania vállalat által fejlesztett rovinai projekt ugyan 2022-ben környezetvédelmi engedélyt kapott, ám azt a Declic Association környezetvédelmi civilszervezet bíróság előtt sikeresen támadta meg és tavaly tavasszal a Kolozsvári Fellebbviteli Bíróság úgy döntött, hogy jogerősen megsemmisíti az engedélyt.

Az indokolás szerint bár az engedély alapjául szolgáló környezeti jelentés kompenzációs és kiegyenlítő intézkedéseket írt elő a mintegy 200 hektárra kiterjedő erdőirtásokkal kapcsolatban, ennek határokon átnyúló jelentős hatását annak dacára sem elemezték, hogy a felszíni és felszín alatti vizek is nyilvánvalóan eljutnak Magyarországra.

A bíróság szerint ezért az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espoo-i Egyezmény alapján határokon átnyúló eljárást 

kell lefolytatni a Magyarországgal

 – áll a megsemmisítő határozat indokolásában.

Az 1991. évi Espoo-i ENSZ Egyezmény ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy állam területén megvalósítandó beruházási projekt valószínűleg jelentős hatással lesz egy másik állam környezetére, a projekt megvalósításának helye szerinti ország központi környezetvédelmi hatósága konzultációt kezdeményez a potenciálisan érintett országgal a projekt határokon átnyúló lehetséges hatásairól és ... az ilyen hatások csökkentésére vagy kiküszöbölésére tervezett intézkedésekről.

Valóságos pénzgyárrá válhat a réz- és az aranybánya

A Rovina projekt körülbelül 27,7 négyzetkilométeres területet, és három különböző lelőhelyet foglal magában, amelyeket több fázisban, körülbelül 17 év alatt hasznosítanának.

A végleges megvalósíthatósági tanulmány 

  • az első tíz évben átlagosan évi 146 000 uncia (4,5 tonna) aranyegyenérték-termelést vetít előre, 
  • amely évi 106 000 uncia (3,3 tonna) aranyból 
  • és 19 millió font (9000 tonna) rézből áll, 
  • átlagosan 790 dollár/uncia aranyegyenérték-költséggel.

A román állam várhatóan több mint 500 millió dollár jogdíjat szedhet be a bánya élettartama alatt, és a korábbi becslések szerint a Rovina projekt közvetlenül és közvetve több mint 1500 munkahelyet teremt.

