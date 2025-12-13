Többmilliós városokra lőnek az oroszok az új Atommal, a kivégzés után egy nem várt autógyártótól várják a feltámadást – döbbenetes a hatótávja, a Roszatom keze is benne van

Megkezdték Oroszország első, Atom névre keresztelt elektromos autójának értékesítését, de egyelőre még csak az előrendelés indult el. Az előszériás gyártás november végén kezdődött a Moszkvics gyárában, Naberezsnye Cselnyiben.

Hamarosan piacra kerül az első orosz elektromos autó, az Atom / Fotó: PJSC Kamaz VK-oldala

Az Interfax orosz hírügynökség tájékoztatása szerint ezt egy nagyszabású esemény keretében mutatták be a héten. Ezen részt vett Szergej Csemezov, a Rosztek vezérigazgatója, aki egyben az autógyártó igazgatótanácsának elnöke is, Szergej Kogogin, a Kamaz vezérigazgatója, és Igor Povarazdnuyk, az autót fejlesztő startupcég, a JSC Kama vezérigazgatója is. Az elektromos autót a Kamaz Tudományos és Technológiai Központban tesztelték.

Szergej Csemezov az eseményen gratulált az Atom projektcsapatnak, hogy eljutott az utolsó szakaszba. A vezető szerint ez ékes bizonyítéka annak, hogy képesek új, csúcstechnológiás termékeket létrehozni az autóipar számára, a mérnöki megoldásoktól a gyártásig. Hozzátette, hogy a projekt egy saját, erre a célra kifejlesztett platformon valósult meg, orosz fejlesztésű akkumulátorokkal, szoftverrel és digitális architektúrával.

Orosz nagyvárosokra lő az Atom

Szergej Kogogin azt emelte ki, hogy az Atom elektromos autók gyártása újabb lépés Oroszország technológiai függetlenségének és az orosz mérnöki tudás tekintélyének megerősítésében. Bejelentette, hogy a Kamaz alkalmazottai lehetőséget kapnak arra, hogy az Atom autók első tulajdonosai legyenek, és különleges feltételek mellett vásárolhassák meg őket.

Az Atom előzetes értékesítésének elindítását azért mostanra időzítették, mivel november végén vette kezdetét az elektromos autók előszériás modelljeinek összeszerelése a Moszkvics gyárában. „A teljes értékű előszériás modelleket pontosan azoknak a technológiáknak és szabványoknak a felhasználásával hozták létre, amelyeket a tömeggyártásban is alkalmazni fognak. Ez megerősíti azt, hogy a teljes mértékben készen állunk a piacra lépésre” – hangsúlyozta sajtóközleményében a Kamaz.

Az Atom elektromos autók fejlesztését a JSC Kama nevű startupcég kezdte el, amelyet 2021 nyarán regisztráltak. Szergej Kogogin már akkor rész vett a projektben, és később a Kamaz is a vállalat részvényese lett. A Roszatom a projekt partnereként vesz részt az Atom fejlesztésében és gyártásában. A finanszírozók között megtalálható az Orosz Közvetlen Befektetési Alap is.