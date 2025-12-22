Újraindulhat a világ legnagyobb atomerőműve Fukusima után 15 évvel

Az utolsó akadály is elhárult a világ legnagyobb atomerőművének, a japán Kasivazaki-Karivának újaindításának útjából, miután hétfőn Niigata prefektúra önkormányzata bizalmat szavazott a terület kormányzójának, az atomerőmű újraindítását támogató Hidejo Hanazuminak.

Kasivzaki-Kariva a világ legnagyobb atomerőműve/Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A fukusimai katasztrófa után 15 évvel a lépés azért is jelentős, mert ez lehet az első olyan reaktor , melyet a fukusimai erőművet is üzemeltető Tokyo Electric Power Co (TEPCO) üzemeltethet. A 2011-es földrengés és cunami után Japán 54 reaktort állított le, ám az utóbbi időszakban ismét az atomenergia felé fordult az import fosszilis energiahordozók magas ára miatt.

Sorra indítja újra atomerőműveit Japán

A még működőképes 33 reaktorból így már 14-et újraindított a szigetország, ehhez kapcsolódhat a 8,2 GW teljesítményű Kasivazaki-Kariva is, ám az erőmű hét reaktorából egyelőre csak egy, 1,36 GW teljesítményű blokk kezdi meg a működését januárban, amit 2030-ig egy újabb követhet – derül ki a Reuters összefoglalójából, mely szerint azért nem osztatlan a lelkesedés a szigetországban a nukleáris reneszánsz iránt.

Bár a TEPCO 100 milliárd jen (közel 210 milliárd forint) beruházását ígérte a prefektúra számára a következő 10 évben, Niigata lakosságának 60 százaléka véli úgy, hogy nem teljesültek a feltételek az erőmű újraindításához.

70 százalék pedig amiatt aggódik, hogy a TEPCO üzemelteti a létesítményt.

Azonban az atomerőművek újraindítását a két hónapja hivatalba lépett Szanae Takaicsi miniszterelnök is támogatja, ami nem is csoda hiszen Japán tavaly 10,7 ezer milliárd jent költött cseppfolyósított földgáz és szén importjára, melyek az ország áramtermelésében továbbra is fontos szerepet töltenek be. A fosszilis tüzelőanyagok biztosítják a japán áramtermelés 60-70 százalékát és az ország importjának mintegy tizedét teszik ki.

Bár az ország lakossága csökken, az áramfogyasztás várhatóan ezt nem köbveti az energiaigényes mesterséges intelligencia fejlesztések miatt. Ezért Japán az atomenergia arányát az áramtermelésben 2040-re a jelenlegi duplájára, 20 százalékra emelné.