Hatalmas fordulat jön, beindítják a világ legnagyobb atomerőművét: hol van már a fukusimai katasztrófa?

A Tepco jövőre újraindítaná a világ legnagyobb atomerőművét, a Kasivazaki-Kariva nukleáris létesítmény hatodik blokkját. Tokió 2040-re húsz százalékra emelné az atomenergia arányát az áramtermelésben.
VG
2025.12.24, 09:24
Frissítve: 2025.12.24, 09:53

A Tepco azt tervezi, hogy jövőre újraindítja a világ legnagyobb atomerőművének számító Kasivazaki-Kariva létesítményt, miután megkapta a helyi önkormányzat jóváhagyását. A vállalat a 6. számú reaktor üzembe helyezését január 20-ra tűzte ki, így a cég közel 15 év után először termelne újra áramot atomenergiával.

Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant in Japan Fukusima után 15 évvel: zöld utat kapott a Kashiwazaki-Kariwa atomerőmű újraindítása
Újraindulhat a világ legnagyobb nukleáris létesítménye Japánban / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Kobajakava Tomoaki, a Tepco elnöke szerdán Tokióban újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentése gazdasági előnyökkel járhat. A Kasivazaki-Kariva erőmű újraindítása fontos lépés a vállalatnál, amely korábban a fukusimai Daiicsi erőművet üzemeltette a baleset idején.

A niigatai prefektúra közgyűlése e hét elején támogatta a kormányzó döntését, így elhárult az utolsó helyi akadály az újraindítás elől. A Tepco most a nemzeti szabályozó hatóságtól várja a végső engedélyt. Az erőmű 6. és 7. blokkját már 2017-ben alkalmasnak minősítették az üzemeltetésre, de biztonsági és egyéb problémák miatt késedelmek keletkeztek.

Japánban a fukusimai katasztrófa után ideiglenesen leállították az összes atomerőművet, majd az elmúlt években a 33 üzemképes reaktorból mintegy 14-et indítottak újra szigorúbb biztonsági előírások mellett. Az atomerőművek újraindítását a két hónapja hivatalba lépett Takaicsi Szanae miniszterelnök is támogatja.

Ez nem meglepő, mivel Japán tavaly 10,7 ezermilliárd jent költött a cseppfolyósított földgáz és szén importjára, melyek az ország áramtermelésében továbbra is fontos szerepet töltenek be. A fosszilis tüzelőanyagok biztosítják a japán áramtermelés 60-70 százalékát, és az ország importjának mintegy tizedét teszik ki.

Bár az ország lakossága csökken, az áramfogyasztás várhatóan ezt nem követi az energiaigényes ipari fejlesztések miatt. Ezért Japán az atomenergia arányát az áramtermelésben 2040-re a jelenlegi duplájára, 20 százalékra emelné. 

A döntés ellen tiltakozások is zajlottak: helyi lakosok és aktivisták aggódnak a biztonsági kockázatok miatt, és egy friss felmérés szerint sokan nem tartják teljesítettnek az újraindítás feltételeit.

