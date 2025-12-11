Hivatalos, történelmi pillanat Lengyelországban: megengedte az EU, hogy azt csinálják, amit a magyarok - megépül az első atomerőművük 17 ezer milliárd forintból

Atomerőmű: az a bizonyos AP1000

Lengyelország az amerikai Westinghouse és Bechtel vállalatokkal együttműködve valósítja meg első atomerőművének építését. Az ütemterv szerint az első reaktor betonját 2028-ban tervezik kiönteni. Az erőmű végül három AP1000 technológiát alkalmazó blokkból áll majd - mindegyik 1250 MWe kapacitású, így összesen 3750 MWe teljesítményű lesz. Összehasonlításként:

A Paksi Atomerőmű 2000 megawattos, és a két új paksi blokk együtt 2400 megawattos lesz.

Az, hogy a Westinghouse AP1000-as technológiáját kívánják telepíteni, 2022 novembere óta ismert nyilvánosan, a Westinghouse, a Bechtel és a PEJ pedig már ez év májusában írta alá a megállapodást az üzem átadásának tervéről. Ám a történet még régebbi, a Világgazdaság például nyolc éve írt az azóta persze frissült lengyel atomtervekről. Azt pedig még régebben, 13 éve lehet tudni, hogy a lengyelek tengerparti helyszínekben gondolkodnak, és közel 100 lehetséges területet is megvizsgáltak. A Westinghouse-t egyébként az új magyarországi atomerőmű lehetséges építői között tartották számon addig, amíg meg nem született az orosz technológia bevetését rögzítő magyar–orosz kormányközi megállapodás.

Mennyi az annyi?

A teljes beruházási költséget 192 milliárd zlotyira (mai árfolyamon 1 731 840 000 000 forint) becsülik. Ebből 60 milliárd zlotyi (mai árfolyamon 5 412 000 000 000 forint) az állami költségvetésből származik, amelyet az Európai Bizottság állami támogatásként hagyott jóvá, a fennmaradó összeget pedig a piacról kell előteremteni. A világ minden tájáról 30 kereskedelmi bank jelezte érdeklődését a finanszírozásban való részvétel iránt.

A Bussines Insider is közzétett korábban egy számítást a forrásai alapján, szerintük úgy áll össze az erőmű-projekt, hogy:

Lubiatów-Kopalinba tervezett atomerőmű várhatóan önmagában közel 200 milliárd zlotyba kerül majd.

Ebből az összegből 60 milliárd zlotyt az állami költségvetés biztosít.

További 100 milliárd zloty hitelt külföldi exporthitel-ügynökségektől, köztük az amerikai Exim Banktól vesznek fel.

A befektető, a Lengyel Atomerőművek, körülbelül 30 milliárd zlotyt tervez bevonni lengyelországi és külföldi pénzügyi piacokról.

A 2040-re vonatkozó előrejelzések szerint az erőmű mintegy 88,5 százalékos kapacitáskihasználtságot fog elérni. Ez megbízható és stabil áramellátást biztosít Lengyelország számára, az ipar pedig hosszú éveken át biztos energiával rendelkezhet - hívja fel a figyelmet már az Euro News. „Fontos, hogy az atomerőműből származó energia biztonságot és hálózati stabilitást ad, és hogy tiszta energiáról van szó. Mindezeket az elemeket figyelembe vették a Bizottság döntésében" – idézi a portál Wojciech Wrochna energiaügyi miniszterhelyettes és a stratégiai energetikai infrastruktúráért felelős kormánymeghatalmazottat, aki hozzátette még, hogy „az erőmű nagyon nagy terheléssel fog működni, és ezt viszonylag alacsony költségek mellett fogja tenni." Az erőmű éves villamosenergia-termelésének legalább 70 százalékát a nyílt energiatőzsdén – amely magában foglalja a másnapi, a napon belüli és a határidős piacokat – értékesítik az erőmű teljes élettartama alatt. A fennmaradó termelés objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes feltételek mellett lebonyolított aukciókon keresztül értékesíthető. Lengyelország azt is vállalta, hogy a PEJ jogilag és funkcionálisan független lesz a lengyelországi villamosenergia-piac többi jelentős szereplőjétől, részletezi az Európai Bizottság.