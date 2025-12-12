Németország nem hallgat senkire: felrobbantja a legendás atomerőművét, ami a világ egyik legnagyobbja volt – videón a Biblis elpusztítása
Hatalmas porfelhő kísérte a dél-hesseni Biblisben lévő egykori atomerőmű harmadik hűtőtornyának tervezett bontását. Az eredetileg négy toronyból álló építményből így már csak egy maradt állva. A 7500 tonnás, körülbelül 80 méter magas betonkolosszus tartószerkezetét az üzemeltető RWE távirányítású munkagépekkel gyengítette meg, mire az néhány másodperc alatt összeomlott.
A torony egy része azonban nem dőlt teljesen a földre, így jelenleg egy törött foghoz hasonlóan mered az ég felé. A bontási módszert korábban már sikerrel alkalmazták: az első két hűtőtornyot szintén ezzel a technikával rombolták le. A negyedik, egyben utolsó torony ledöntését 2026 januárjára tervezi az RWE.
A harmadik torony bontása eredetileg a múlt télre volt ütemezve, de madárvédelmi előírások és az azbesztmentesítési munkálatok miatt csúszott. Az RWE hangsúlyozta, hogy a hűtőtornyok soha nem érintkeztek radioaktív anyagokkal, így a keletkező törmelék újrahasznosítható. Az atomerőmű egyéb bontási hulladékának tárolása ugyanakkor évek óta vitákat vált ki a térségben, és több pert is indítottak az ügyben.
Idén februárban a kasseli közigazgatási bíróság jogerősen engedélyezte egy büttelborni lerakóban történő elhelyezését. A biblisi erőmű két blokkját 1974-ben és 1976-ban helyezték üzembe. A 2011-es fukusimai nukleáris balesetet követően Németország valamennyi atomerőművét fokozatosan leállították, így a biblisi létesítmény is véglegesen megszűnt.
A teljes visszabontási folyamat 2017-ben indult, az RWE célja, hogy a 2030-as évek közepéig az egész terület kikerüljön az atomtörvény hatálya alól. A jövőbeli hasznosításról már folynak az egyeztetések: Biblis önkormányzata, a helyi gazdasági fejlesztési szervezetek és az RWE együttműködési megállapodást kötött a terület fenntartható ipari célú hasznosítására, amelyben jelentős gazdasági potenciált látnak.
Hessen tartományi kormánya szintén érdeklődik a helyszín iránt: egy megvalósíthatósági tanulmány keretében vizsgálják egy magfúziós kutatóreaktor lehetséges létesítését, amely tiszta és gazdaságos energia-előállítást tenne lehetővé a hidrogénatomok egyesítése révén. A tanulmány finanszírozását a tartományi parlament idén jóváhagyta.
Lengyelországban atomerőművet építenek
Míg Németországban lebontják, világszerte épülnek az atomerőművek. Például az Európai Bizottság a héten jóváhagyta a Lengyelország első atomerőművének építését és üzemeltetését támogató csomagot, az erről szóló részletes beszámoló már meg is jelent a bizottság honlapján.
A közleményből kiderült, hogy az akár 3750 megawatt villamosenergia-termelő kapacitású atomerőmű első blokkja várhatóan a 2035-ben készül el, és 2036-ban már áramot is juttat a hálózatba, majd 2038-ra várhatóan a harmadik blokk is üzembe áll. A vállalat 2030-ig 60,2 milliárd zlotyig (mai árfolyamon 5 412 000 000 000 forint) terjedő állami támogatásban részesül.
A projektben Lengyelország az amerikai Westinghouse és Bechtel vállalattal együttműködve valósítja meg első atomerőművének építését. Ez azért is érdekes, mert előbbi, mármint a Westinghouse volt az a cég, amely a magyar MVM csoporttal novemberben megállapodott arról, hogy 2028-tól a Paksi Atomerőműnek Európában gyártott VVER-üzemanyaggal biztosít ellátást.