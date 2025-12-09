Az amerikai atomipar belépne a Roszatom piacaira

Az amerikai kormánynak fokoznia kell az atomipari együttműködést azokkal az országokkal, amelyekben a Roszatom működik – áll a folyó pénzügyi évre vonatkozó védelmi költségvetés tervezetében, amelyben az amerikai kongresszus demokratái és republikánusai megállapodtak – írja a TASZSZ orosz hírügynökség. Az Egyesült Államokban a pénzügyi év október 1-jén kezdődött.

Nyomul az amerikai atomipar, az egyik célpont a Paksi Atomerőmű üzemanyag-ellátása / Fotó: MVM

Meg kell keresni az orosz atomipar alternatív beszállítóit

A dokumentum szerint az Egyesült Államok politikájának elő kell mozdítania az Egyesült Államok nukleáris energiaexportját, és kiemelten kezelnie a szerepvállalást azokban az országokban, amelyekben a Roszatom jelen van. Ennek megsegítésére az Egyesült Államok végrehajtó hatalmának a szövetségeseivel és a partnereivel azonosítania kell Oroszország alternatív nukleáris energiaszállítóit, hogy véget vessenek e szövetségesek és partnerek Roszatomtól való függésnek. A kongresszusnak ezenfelül szándékában áll „megszüntetni az Egyesült Államok függését az orosz nukleáris energiaágazattól”.

A költségvetési tervezet előírja, hogy a washingtoni kormány mérje fel, hogyan hatnak az amerikai és a nemzetközi szankciók az orosz fegyveres erőkre, „beleértve a szankciók feloldásának hatásának felmérését is”. A több mint 3000 oldalas tervezet a Pentagonnal kapcsolatban „tiltja a szerződéskötést olyan személyekkel, akik fosszilis tüzelőanyag-műveletekkel foglalkoznak az Orosz Föderáció kormányával vagy az orosz energiaszektorral”.

A kongresszus korábban létrehozott egy bizottságot, amely mindkét kamara képviselőiből áll, hogy összehangolja a képviselőház és a szenátus által készített eltérő védelmi költségvetési javaslatok részleteit. Az összehangolt védelmi költségvetési javaslatokat általában gyorsan jóváhagyják.

Már régen elkezdte a most megcélzott munkát amerikai atomipar

A mostani dokumentum ráerősít azokra már hónapok, sőt, évek óta tartó folyamatokra, amelyek során az Egyesült Államok atomipari illetékesei, vállalatai keresik a módját, hogyan tudnák átvenni a Roszatom helyét a világ nukleáris piacán. A malmukra hajtja a vizet, hogy nemcsak üzleti, hanem geopolitikai ügyről is szó van:

az orosz atomtechnológiát használó országok egy része maga is nyitott az alternatív technológia alkalmazására,

e szándékukat erősíti, hogy az uniós vezetés ösztönzi/tiltja az Ukrajna ellen háborút indította Oroszország az energiakapcsolatok lazítását,

a Roszatom egyre erősebb olyan, Európán kívüli országokban, amelyekre az amerikai atomipar is szemet vethetett.

Fontos leszögezni, hogy az orosz tervezésű és kivitelezésű magyarországi Paks II. projekt teljes mentességet kapott az unió szankciók alól, továbbá, hogy Magyarország is diverzifikál: építi az Egyesült Államokkal való nukleáris kapcsolatait. Amerikai akadálya sincs a beruházás orosz részvétellel való, sikeres befejezésének.

A Világgazdaság a napokban írt arról, hogy folyamatosak a magyar–amerikai egyeztetések az Egyesült Államokban november 7-én az atomipari együttműködésről aláírt szándéknyilatkozat kibontakoztatásáról. A partnerség megcélzott területei a nyilvános bejelentés szerint amerikai kis moduláris atomreaktorok (SMR) Magyarország való eladása, a paksi Kiégett kazetták Átmeneti Tárolójának amerikai technológiával történő bővítése, a Paksi Atomerőmű I. blokkjának amerikai üzemanyaggal történő ellátása, valamint magyar–amerikai tudományos, műszaki és oktatási partnerség kiépítése, erősítése. A magyarországihoz hasonló okból járt júliusban Szerbiában és Szlovéniában is Justin Friedman, az amerikai külügyminisztérium nukleárisenergia-kereskedelmi versenyképességért felelős vezető tanácsadója és utódja, Christopher Klein.