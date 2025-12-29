Deviza
EUR/HUF386,1 -0,31% USD/HUF328,41 -0,16% GBP/HUF443,07 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,33% PLN/HUF91,34 -0,58% RON/HUF75,79 -0,44% CZK/HUF15,91 -0,3% EUR/HUF386,1 -0,31% USD/HUF328,41 -0,16% GBP/HUF443,07 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,33% PLN/HUF91,34 -0,58% RON/HUF75,79 -0,44% CZK/HUF15,91 -0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 953,4 -0,08% MTELEKOM1 798 -0,11% MOL2 954 +1,86% OTP35 010 -1,21% RICHTER9 885 +1,7% OPUS540 -0,74% ANY7 020 -1,13% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS5 200 0% BUMIX9 982,5 -0,79% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 458,93 +0,06% BUX110 953,4 -0,08% MTELEKOM1 798 -0,11% MOL2 954 +1,86% OTP35 010 -1,21% RICHTER9 885 +1,7% OPUS540 -0,74% ANY7 020 -1,13% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS5 200 0% BUMIX9 982,5 -0,79% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 458,93 +0,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ausztria
közlekedés
autópálya
ingázás

Ausztriába ingázó magyarok, figyelem! Januártól nagyon megdrágul a beutazás – az osztrákok megemelik az autópálya-matrica és a vonatjegy árát

2026. január 1-jétől az Asfinag díjköteles útszakaszain a legfeljebb 3,5 tonna össztömegű járművek egyes útdíjait inflációkövetően korrigálják. Ausztria területére nem lesz olcsóbb a vonatközlekedés sem, a VOR KlimaTicket MetropolRegion teljes árú bérletei 1000 eurós összegig is rúghatnak.
VG
2025.12.29, 19:22
Frissítve: 2025.12.29, 19:43

A több útra szóló jegyek és az egyszeri utazásra szóló díjak 2026 januárjától módosulnak Ausztria bizonyos autópálya-szakaszain – közölte az Asfinag.

Ausztria
Sokkal drágább lesz Ausztria autópályáin és vonatain ingázni 2026-ban az Asfinag jelentése szerint / Fotó: Barat Roland / Shutterstock

A matricás autópálya-vignetta, amely utoljára tűzpiros színben jelenik meg, 2026 végére teljesen digitálisra vált. Ennek és digitális verziójának összege 2026-ban 106,80 euró lesz – közölte a Volksgruppen.

A közlekedésbiztonság érdekében 2026 májusától új szabályok jönnek az e-rollerekre és e-kerékpárokra is: kötelező lesz a bukósisak, az e-rollereknél 0,5 ezrelékes alkohollimit lép életbe, és a járműveket irányjelzővel, valamint csengővel kell felszerelni. A kormány szerint ezek a 2021 óta először végrehajtott módosítások a biztonságot növelik és a környezetvédelmet szolgálják.

Így változnak az Ausztria bizonyos útszakaszait érintő árak

Több útra szóló jegyek (mehrfahrtenkarte): 

  • A 9-es Pyhrn autópálya: 80 euró (korábban 77,50 euró)
  • 10-es Tauern autópálya: 90 euró (korábban 87 euró)
  • A13 Brenner autópálya: 75 euró (korábban 72 euró)
  • S 16 Arlberg gyorsforgalmi út: 78 euró (korábban 75 euró)

Egyszeri utazásokra vonatkozóan (einzelfahrten):

  • A 9 Gleinalm: 12 euró (korábban 11,50 euró)
  • A 9 Bosruck: 7 euró (ugyanaz az ár, mint 2025-ben)
  •  A 10 Tauern/Katschberg: 15 euró (korábban 14,50 euró)
  • 13 Brenner: 12,50 euró (korábban 12 euró)
  • S 16 Arlberg: 13 euró (korábban 12,50 euró)
  • A 11 Karawanken: 9 euró (korábban 8,80 euró)

Vezető osztrák közlekedési vállalat cargocége került magyar kézbe, máris átnevezték – most jön még csak a nagy bevásárlás

A vonat sem lesz olcsóbb megoldás

A KlimaTicket Ö Classic ára január 1-jétől 1400 euróra emelkedik, a Jugend/Spezial/Senior jegy 1050 euró lesz. Megdrágul a VOR KlimaTicket MetropolRegion is, amely Bécs, Alsó-Ausztria és Burgenland tartományban érhető el: a teljes árú változat jövőre 1000 euróba is kerülhet. Diákoknak és nyugdíjasoknak ez 700 euróra emelkedik. 

Tömegközlekedésen érvényes jegy nélküli utazásért a pótdíj legfeljebb 185 euróra nő.

Ha valakinek jár a kis vagy nagy ingázói átalány (Pendlerpauschale), akkor az adójából pluszban levonják a Pendlereurót is. Ennek összege 2026-tól évi 6 euró kilométerenként, az otthon és a munkahely közötti egy irányban mért távolság alapján (2025-ben ez még 2 euró volt). Ez azt jelenti, hogy a munkába járás után kilométerenként magasabb adókedvezmény vehető igénybe. Az ingázói átalány (kis/nagy) változatlan marad. A Pénzügyminisztérium szerint ez az új szén-dioxid-árazás kompenzációját szolgálja. Az új rendszer miatt az üzemanyagok literenként nagyjából 3 centtel drágulhatnak.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu