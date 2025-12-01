Deviza
Ausztria hatalmas katonai üzletet kötött: meglepő országtól vásárol harci repülőket – nem követi a magyarok példáját

Ausztria tizenkét Leonardo M–346 FA könnyű harci és kiképző repülőgépet vásárol. Az új M–346-os repülőgépek 2028-tól lépnek tényleges szolgálatba az osztrák légierőben, vagyis ekkortól kezdik meg a rendszeres repüléseket, a kiképzéseket és az éles feladatokat.
VG
2025.12.01, 19:27
Frissítve: 2025.12.01, 19:43

Ausztria lezárta a hosszú évek óta húzódó beszerzési folyamatot: a védelmi minisztérium hivatalosan megrendelt tizenkét darab, többfeladatú Leonardo M–346 FA könnyű harci és kiképző repülőgépet az olasz gyártótól. A gépek 2028-tól állnak szolgálatba, és azonnal átveszik a 2020-ban nyugdíjazott Saab 105-ösök helyét.

Ausztria hatalmas katonai üzletet kötött: Olasországtól vásárol harcirepülőket – nem követi a magyarok példáját
Fotó: AFP

Ezzel gyakorlatilag megszűnik az a több mint négyéves űr, amely a légierő képességeiben keletkezett a régi típus kivonása óta. A teljes csomag – repülőgépek, fegyverzet, földi szimulátor, pilóták és műszaki személyzet kiképzése, valamint a kezdeti logisztikai támogatás – megközelítőleg 1,5 milliárd euróba kerül.

Egy repülőgép listaára nagyjából 80 millió euró körül mozog. A üzlettel Ausztria megvalósítja a régóta tervezett kétflottás rendszert: ez egyszerűen annyit jelent, hogy az Eurofighterek őrzik a légteret, míg az új M–346-osok alkotják a könnyű, sokoldalú flottát – velük képzik a pilótákat, végzik a kisebb műveleteket. 

Eddig ez a második, könnyebb rész hiányzott. Ráadásul a beszerzéssel visszatér a pilótaképzés Ausztriába: amióta 2020-ban kivonták a Saab 105-ösöket, a leendő osztrák pilótáknak a repülős gyakorlati képzés nagy részét külföldön, főleg Olaszországban és Németországban kellett elvégezniük. Ez a helyzet 2028-tól megváltozik: az új M–346-os gépekkel a teljes alap- és továbbképzés ismét itthon zajlik majd. 

Ez olcsóbbá teszi a kiképzést és nagyobb függetlenséget ad a légierőnek. A repülőgép-vásárlás mellé Ausztria egy ipari együttműködési megállapodást is kötött Olaszországgal. Ennek lényege, hogy a 1,5 milliárd eurós projektből körülbelül 400 millió euró osztrák cégekhez kerül vissza: repüléstechnikai fejlesztésekre, alkatrészgyártásra, digitalizációs feladatokra, valamint anyag- és szenzorkutatásokra.

Magyarország inkább Csehországból szerzi be a gépeket

A Magyar Honvédség nyolc darab korszerűsített L–39 Skyfox sugárhajtású kiképző repülőgépet szerez be a cseh Aero Vodochody gyártótól, erősítve ezzel a hazai pilótaképzési kapacitást és a Gripen-flottához kapcsolódó átképzési rendszert. A beszerzés a légierő többéves modernizációs programjának része, amely a régi L–39 Albatros gépek fokozatos kiváltását célozza.

Az új típus a legkorszerűbb avionikával, üvegműszerfallal és fejlett motorvezérléssel rendelkezik, így jelentősen növeli a képzés hatékonyságát és biztonságát. Az első gépek már megérkeztek Magyarországra A megállapodás mindkét ország számára előnyös: Magyarország korszerű kiképzőflottához jut, miközben Csehország stabil megrendelést és ipari kapacitás-kihasználást biztosít az Aero Vodochody vállalatnak.

A szakértők szerint a közös projektek hosszú távon tovább erősíthetik a közép-európai védelmi együttműködést, különösen a pilótaképzés és a logisztikai támogatási területeken. A Skyfoxok várhatóan 2026 elejétől teljes üzemképességgel vesznek részt a magyar vadászpilóták képzésében.

Áttörés a hadiiparban: először lőtt le a levegőben vadászgépet egy pilóta nélküli drón

Áttörésről számolt be a török Baykar a hadiiparban. Egy pilóta nélküli vadászgép – amelyet hagyományosan földi célpontok megsemmisítésére fejlesztenek – először semmisített meg a levegőben egy másik vadászgépet.

 

 

