Ausztria hatalmas katonai üzletet kötött: meglepő országtól vásárol harci repülőket – nem követi a magyarok példáját

Ausztria lezárta a hosszú évek óta húzódó beszerzési folyamatot: a védelmi minisztérium hivatalosan megrendelt tizenkét darab, többfeladatú Leonardo M–346 FA könnyű harci és kiképző repülőgépet az olasz gyártótól. A gépek 2028-tól állnak szolgálatba, és azonnal átveszik a 2020-ban nyugdíjazott Saab 105-ösök helyét.

Fotó: AFP

Ezzel gyakorlatilag megszűnik az a több mint négyéves űr, amely a légierő képességeiben keletkezett a régi típus kivonása óta. A teljes csomag – repülőgépek, fegyverzet, földi szimulátor, pilóták és műszaki személyzet kiképzése, valamint a kezdeti logisztikai támogatás – megközelítőleg 1,5 milliárd euróba kerül.

Egy repülőgép listaára nagyjából 80 millió euró körül mozog. A üzlettel Ausztria megvalósítja a régóta tervezett kétflottás rendszert: ez egyszerűen annyit jelent, hogy az Eurofighterek őrzik a légteret, míg az új M–346-osok alkotják a könnyű, sokoldalú flottát – velük képzik a pilótákat, végzik a kisebb műveleteket.

Eddig ez a második, könnyebb rész hiányzott. Ráadásul a beszerzéssel visszatér a pilótaképzés Ausztriába: amióta 2020-ban kivonták a Saab 105-ösöket, a leendő osztrák pilótáknak a repülős gyakorlati képzés nagy részét külföldön, főleg Olaszországban és Németországban kellett elvégezniük. Ez a helyzet 2028-tól megváltozik: az új M–346-os gépekkel a teljes alap- és továbbképzés ismét itthon zajlik majd.

Ez olcsóbbá teszi a kiképzést és nagyobb függetlenséget ad a légierőnek. A repülőgép-vásárlás mellé Ausztria egy ipari együttműködési megállapodást is kötött Olaszországgal. Ennek lényege, hogy a 1,5 milliárd eurós projektből körülbelül 400 millió euró osztrák cégekhez kerül vissza: repüléstechnikai fejlesztésekre, alkatrészgyártásra, digitalizációs feladatokra, valamint anyag- és szenzorkutatásokra.

Magyarország inkább Csehországból szerzi be a gépeket

A Magyar Honvédség nyolc darab korszerűsített L–39 Skyfox sugárhajtású kiképző repülőgépet szerez be a cseh Aero Vodochody gyártótól, erősítve ezzel a hazai pilótaképzési kapacitást és a Gripen-flottához kapcsolódó átképzési rendszert. A beszerzés a légierő többéves modernizációs programjának része, amely a régi L–39 Albatros gépek fokozatos kiváltását célozza.