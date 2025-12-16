Deviza
stellantis
autó
gyártás

Most jön a feketeleves: nem veszik már őket, megszűnhet több jól ismert autómárka Európában – ez a 14 gyártó van rajta a halállistán

A Stellantis hatalmas márkaportfóliójának jövője bizonytalanabb, mint valaha. Míg Carlos Tavares korábbi vezérigazgató mind a tizennégy autómárkát megtartotta, utódja állítólag már vizsgálja, melyek életképesek hosszú távon, és melyek kerülhetnek le a terítékről.
VG
2025.12.16, 09:17
Frissítve: 2025.12.16, 09:21

A Stellantis tizennégy autómárkát kezel egyszerre, de egyre nehezebb fenntartani ekkora portfóliót – közölte az Autopro.

Stellantis Company autó
A Stellantis autógyártó előreláthatóan több autómárkát is beszüntet / Fotó: NurPhoto via AFP

Míg Carlos Tavares megtartotta mindegyiket, utódja, Antonio Filosa állítólag már vizsgálja, melyek életképesek hosszú távon. A Reuters úgy tudja, hogy akár márkák megszüntetése is szóba került.

Az ACEA adatai alapján több európai márka komoly visszaesést mutat. A DS eladásai több mint húsz százalékkal csökkentek, a Lancia még nagyobbat zuhant, és a Maserati is piaci részesedést veszített. Ezek a márkák ugyanarra a szűkülő piaci szeletre versenyeznek, ami tovább fokozza a belső kannibalizációt.

A Peugeot, a Citroen, az Opel és a Vauxhall jóval nagyobb darabszámokat értékesít, és stabil piaci szereplők maradtak. Az Alfa Romeo is növekedett, míg a Fiat visszaesett ugyan, de továbbra is jelentős volumenű márka.

Hogy végül melyik márka marad, és melyik tűnik el, még nem tudni. Egy azonban biztos, a Stellantis a jövőben kisebb és hatékonyabb portfólióval képzeli el a működését.

Az utolsó autógyárakat is felvásárolják a kínaiak

Ahogy korábban megírtuk, a kínai autógyártók megmentik ugyan az európai gyárakat és munkahelyeket, ám fokozatosan felvásárolják a vén kontinens autógyártó vállalatait, aminek következtében eltűnnek a piacról a helyi autómárkák, az egész önálló európai autóipar – figyelmeztet Carlos Tavares, a Peugeot és a Fiat fúziójából létrejött Stellantis korábbi vezérigazgatója, aki nagyjából egy éve vált meg pozíciójától.

Az európai autóipart szőröstől-bőröstől nyelik le a kínaiak

Tavares most ezzel – a szigorú kibocsátási előírásokkal, globális kereskedelmi háborúval és az elektromos járművekre vonatkozó változó szabályozással küszködő – európai gyártók számára meglehetősen vészjósló jövőképpel tért vissza a reflektorfénybe.

Az autóipari topmenedzser a Financial Timesnak úgy vélekedett, hogy ez a folyamat a következő 10-15 évben játszódik le, és a kínai autógyártók már most is keresik a felvásárlási célpontokat az európai terjeszkedés gyorsítása érdekében. Tőkerészesedéseket építenek ki, vagy éppen bezárás előtt álló gyárakat kaparintanak meg. 

Lehetőség pedig bőven kínálkozik.

Amikor egy nyugati autógyártó súlyos helyzetbe kerül, gyárai bezárás előtt állnak, és a szakszervezetek tüntetnek, akkor egy kínai autógyártó megjelenik a színen, és azt mondja: átveszem, és megőrzöm a munkahelyeket.

Így aztán ő lesz a megmentő.

A 67 éves ex-vezérigazgató anno maga is alkut kötött a kínai Leapmotorral, segítve annak nemzetközi terjeszkedését. Szerinte a Stellantis szempontjából helyes lépés volt, de végig tisztában volt vele, hogy mit akarnak a kínaiak.

A cél egyszerű: egy szép napon le akarják nyelni a céget

– mondta, hozzátéve, hogy leköszönése óta több kínai vállalat is megkereste, hogy vezesse vagy tanácsadóként segítse üzleti tevékenységét.

A francia Renault is partnerségre lépett a Geelyvel a belső égésű motorokkal működő, hagyományos autók üzletágában, míg a Nissan bejelentette, hogy kínai partnere, a Dongfeng megkezdheti a gyártást az Egyesült Királyságban található sunderlandi gyárában.
 

