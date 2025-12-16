Most jön a feketeleves: nem veszik már őket, megszűnhet több jól ismert autómárka Európában – ez a 14 gyártó van rajta a halállistán

A Stellantis tizennégy autómárkát kezel egyszerre, de egyre nehezebb fenntartani ekkora portfóliót – közölte az Autopro.

A Stellantis autógyártó előreláthatóan több autómárkát is beszüntet / Fotó: NurPhoto via AFP

Míg Carlos Tavares megtartotta mindegyiket, utódja, Antonio Filosa állítólag már vizsgálja, melyek életképesek hosszú távon. A Reuters úgy tudja, hogy akár márkák megszüntetése is szóba került.

Az ACEA adatai alapján több európai márka komoly visszaesést mutat. A DS eladásai több mint húsz százalékkal csökkentek, a Lancia még nagyobbat zuhant, és a Maserati is piaci részesedést veszített. Ezek a márkák ugyanarra a szűkülő piaci szeletre versenyeznek, ami tovább fokozza a belső kannibalizációt.

A Peugeot, a Citroen, az Opel és a Vauxhall jóval nagyobb darabszámokat értékesít, és stabil piaci szereplők maradtak. Az Alfa Romeo is növekedett, míg a Fiat visszaesett ugyan, de továbbra is jelentős volumenű márka.

Hogy végül melyik márka marad, és melyik tűnik el, még nem tudni. Egy azonban biztos, a Stellantis a jövőben kisebb és hatékonyabb portfólióval képzeli el a működését.

Az utolsó autógyárakat is felvásárolják a kínaiak

Ahogy korábban megírtuk, a kínai autógyártók megmentik ugyan az európai gyárakat és munkahelyeket, ám fokozatosan felvásárolják a vén kontinens autógyártó vállalatait, aminek következtében eltűnnek a piacról a helyi autómárkák, az egész önálló európai autóipar – figyelmeztet Carlos Tavares, a Peugeot és a Fiat fúziójából létrejött Stellantis korábbi vezérigazgatója, aki nagyjából egy éve vált meg pozíciójától.

Az európai autóipart szőröstől-bőröstől nyelik le a kínaiak

Tavares most ezzel – a szigorú kibocsátási előírásokkal, globális kereskedelmi háborúval és az elektromos járművekre vonatkozó változó szabályozással küszködő – európai gyártók számára meglehetősen vészjósló jövőképpel tért vissza a reflektorfénybe.

Az autóipari topmenedzser a Financial Timesnak úgy vélekedett, hogy ez a folyamat a következő 10-15 évben játszódik le, és a kínai autógyártók már most is keresik a felvásárlási célpontokat az európai terjeszkedés gyorsítása érdekében. Tőkerészesedéseket építenek ki, vagy éppen bezárás előtt álló gyárakat kaparintanak meg.