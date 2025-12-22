Deviza
Elég volt: 30 év után otthagyja a román gyárát a kínai autóipari cég, inkább odaadja a németeknek – ez áll a háttérben

A tranzakció során tovább növeli portfólióját a német Mutares, mely középvállalatok rendbe tételével majd eladásával foglalkozik. Idén nem ez az első autóipari felvásárlása a német magántőke befektetőnek, tavasszal is vett egy nagyváradi gyárat.
K. B. G.
2025.12.22, 08:00
Frissítve: 2025.12.22, 08:21

A német Mutarea holding veszi át a kínai NBHX ROLEM romániai leányvállalatát, mely több mint 30 éve működik Brassó közelében. Az autóipari beszállító főként a járművek belterébe készít díszítő elemeket, olyan cégek számára, mint a Mercedes, a Porsche, a Volkswagen csoport, a Tesla vagy a Land Rover.

Autóipari belterek beszállítójával bővíti portfólióját a Mutares/Fotó: Northfoto

A Profit.ro információi szerint a cég 1600 főt alkalmaz Ghimbay és Cristian városában található gyáraiban. A tranzakció egy globális adásvétel része, melynek során a Mutares az NBHX Trim Europe-ot veszi meg a Ningbo Lawrence Automotive Interiorstól, ami a Ningbo Huaxiang Electronic csoport leányvállalata.

Több autóipari céget is megvett a Mutares

Az NBHX Trim Europe központja a németországi Bruchsalban található, de a cég Románia mellett az Egyesült Királyságban is rendelkezik gyárral, és tavaly 200 millió eurós árbevételt ért el, 2 ezer embernek adva munkát. A működési hatékonyság javításában nagy lehetőségeket rejtő középvállalkozások felvásárlásával, rendbe tételével, majd tovább értékesítésével foglalkozó Mutares tavasszal a szintén autóipari SMA Metalltechnik Oradeát is felvásárolta, beleértve a cég nagyváradi gyárát is.

A holding portfóliójába tartozó vállalatok több mint 12 ezer főt alkalmaznak és évi több mint 4 milliárd euró árbevételt termelnek. 

A cég többek között a Sealynx Internationalt is felvásárolta a francia GMD-től, beleértve a romániai leányvállalatot is. Az évi 65 millió euró bevételű cég 700 főt alkalmaz romániai, franciaországi és marokkói gyáraiban és algériai vegyesvállalatában. A cég Ronmániában 300 főt foglalkoztat. 

A német befektetőt tehát úgy tűnik a román gazdaság nehéz helyzete nem aggasztja túlságosan, ahogy az európai autóipar válságában is inkább lehetőséget lát, és igyekszik  olcsón minél több vállalatot megszerezni, hogy aztán a piaci viszonyok fordultával azokat eladhassa később.

