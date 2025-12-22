Milliárdokat érő veterán autóflotta porosodott egy svájci garázsban – fotókon a különleges oldtimerek

Pierre Strinati (1928–2025) az 1950-es években kezdett el klasszikus autókat vásárolni, kevesebb mint egy évtized alatt pedig rendkívüli gyűjteményt halmozott fel. A veterán autók az elmúlt pár évtizedben már csak a gyűjtő garázsában porosodtak – számolt be róla a Bild.

A ritka veterán autók januárban kerülnek kalapács alá. A képen egy 1936 Mercedes-Benz 500 K Spezial Roadster látható / Fotó: John Keeble

Különleges képeken az aranyat érő autók

A gyűjtő halála után, most úgy döntöttek, hogy elárverezik a rendkívül értékes oldtimereket. Az aukciót az 1892-ben alapított Polo de Paris-ban, a világ egyik legrangosabb pólóklubjában rendezik meg, ahol az autókincseket már január 27-én kiállítják. Az árverés különlegessége, hogy a klasszikus autókat minimálár nélkül árverezik, azaz az oldtimerek a legmagasabb licit összegétől függetlenül, mindenképpen elkelnek. A gyűjtők egy kis szerencsével kiváló üzleteket köthetnek.

Az alábbi képeken a különleges autók legszebb példányai láthatók:

Az aukciót szervező londoni székhelyű Bonhams a világ harmadik legnagyobb műtárgyakra szakosodott aukciós háza a Sotheby’s és a Christie’s mögött, a klasszikus autók és motorkerékpárok szegmensében pedig az egyik piacvezető Európában.

