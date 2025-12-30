Deviza
útépítés
Románia
Székelyföld

A Székelyföldről Moldováig lehet vezetni autópályán, Románia építi uniós pénzen

Óriási sztrádaépítésbe kezd Románia, újabb szakaszhoz írták ki a közbeszerzést. Az A8 autópálya Marosvásárhelytől Moldováig húzódik majd.
VG/MTI
2025.12.30, 18:00
Frissítve: 2025.12.30, 18:02

Folytatódik a romániai A8-as autópálya építése, miután meghirdették a közbeszerzési eljárást a Targu Neamt–Iasi–Ungheni szakaszra – írja a román közúti infrastruktúra fejlesztéséért felelős állami vállalat (CNIR) közleménye alapján az Economedia.ro.

Hamarosan újabb szakasz építését kezdik el a románok az A8 autópályán / Fotó: Northfoto (illusztráció)

Erre halad majd az A8 autópálya

A Székelyföld északi részét átszelő, Marosvásárhelyről induló A8-as autópálya új 15,5 kilométeres szakaszának végpontja a Moldova Köztársaság területén fekvő Ungheni városa lesz.

A tervek szerint a mintegy 4,7 milliárd lejbe (355 milliárd forint) kerülő beruházást az uniós SAFE program keretében fogják finanszírozni.

„Románia meg fogja építeni, uniós alapokból, az első pár kilométer autópályát Moldova Köztársaság területén. Ugyanazon szerződés keretében a kivitelező megépíti az Ungheni–Chisinau autópálya első 5 kilométerét a Prut hídja és Ungheni körgyűrűje között” – nyilatkozta Horatiu Cosma, a bukaresti szállításügyi minisztérium államtitkára.

A tervezésre a kivitelezőnek 10 hónap, a munkálatok elvégzésére pedig 36 hónap áll a rendelkezésére. Az A8-as autópálya többi szakaszának már lezárult a közbeszerzési eljárása, Marosvásárhely és Nyárádszereda között pedig elkezdődtek a munkálatok.

